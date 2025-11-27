El Gobierno establece feriados inamovibles, trasladables y días no laborables. Cuáles son las diferencias y cuántos habrá el próximo año.

Feriados 2026: uno por uno, así quedó el calendario con todos los días libres para el próximo año

Tras el último fin de semana "extra largo" del año y en cercanías a la temporada de vacaciones, surge la pregunta sobre cómo será e l calendario de feriados y días no laborables para 2026. La existencia de estas pausas en la rutina diaria sirven para pensar en tiempos de descanso y para las proyecciones del sector turístico

La precisión del cronograma laboral del próximo año es clave para la organización de las empresas y de los trabajadores. En este sentido, el Gobierno fija el esquema anual, que implica feriados inamovibles, trasladables y días no laborables . Según la disposición, se pueden identificar cuáles serán los fines de semana largos y planificar en función de eso.

Los feriados inamovibles son aquellos que deben cumplirse exactamente en la fecha establecida, independientemente del día de la semana en que caigan. En estos casos, para los trabajadores registrados implica descanso obligatorio, y para quienes deben llevar adelante su tarea de igual forma durante esas jornadas, la legislación actual dispone el pago de una remuneración especial.

Cuáles son los feriados inamovibles del 2026

Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 de febrero y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

Los feriados trasladables son aquellos que pueden moverse al lunes previo o posterior. Esa organización posibilita los fines de semana largos y genera impacto en el turismo y la actividad comercial en general.

En este sentido, ley 27399 indica que "los feriados nacionales trasladables cuyas fechas coincidan con los días martes y miércoles serán trasladados al día lunes anterior", mientras que "los que coincidan con los días jueves y viernes serán trasladados al día lunes siguiente".

Cuales son los feriados trasladables en 2026

Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

feriados 2025 En el mes de noviembre un feriado que permitirá un nuevo fin de semana largo.

Días no laborables

A diferencia de lo que sucede con los feriados nacionales, en los días no laborables cada empleador puede decidir si los trabajadores deben cumplir con su labor o no. En estos casos, tampoco corresponde el pago extra en caso de prestar tareas durante esa jornada.

El Ministerio del Interior señala cuáles son los días no laborables, de acuerdo con la normativa vigente: