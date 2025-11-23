Por qué Neuquén capital es cada vez más elegida los fines de semana largos: alcanzó el 70% de ocupación

Los paisajes naturales de los ríos en el Paseo Costero, la gastronomía y muchas actividades culturales los fines de semana capturan la atracción turística.

Neuquén capital volvió a posicionarse entre los destinos más elegidos del país, con un 70% de ocupación hotelera durante el fin de semana largo. El crecimiento sostenido de la infraestructura turística, la diversidad de actividades al aire libre, los nuevos espacios recreativos y la agenda cultural y gastronómica en expansión consolidan una tendencia que se fortalece año tras año.

El secretario de Turismo y Promoción Humana, Diego Cayol , destacó el impacto de los eventos del sector: “Empezamos con una muy buena ocupación. Tenemos dos convenciones en proceso en este momento: FAEVYT, que es el Congreso de Jóvenes Profesionales de Turismo , y además el Congreso de Acompañantes Terapéuticos, que es internacional”.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini , remarcó la consolidación del destino: “La verdad que la ciudad de Neuquén, en ese perfil turístico que venimos trabajando hace seis años, empieza a consolidarse. La gente elige venir, elige quedarse”.

Neuquén elegida para el turismo (2) El secretario de Turismo y Promoción Humana, Diego Cayol y la Jefa de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén, María Pasqualini.

Cayol resaltó también la articulación entre eventos, sector privado y actividades recreativas, elementos que contribuyen al flujo sostenido de visitantes. Se refirió a la importancia de contar con un calendario activo y diverso: “Ellos —por los prestadores privados— han entendido que al haber actividades, al haber un conjunto de actividades, se genera un impulso que es importante sostener, y en eso estamos trabajando en conjunto”.

Turismo en la ciudad de Neuquén: diferentes propuestas

Pasqualini destacó el trabajo conjunto que sostiene la política turística municipal: “Las agencias de viaje también se preparan para tener diferentes propuestas, y trabajamos mucho para que quienes llegan en los fines de semana largos siempre encuentren actividades culturales, deportivas y recreativas”.

Neuquén elegida para el turismo (9) Los lugares gastronómicos están al orden del día con mucha diversidad en Paseo de la Costa.

En este fin de semana largo, Neuquén recibió visitantes interesados en actividades al aire libre, propuestas deportivas, ferias, espectáculos y recorridos urbanos que se integran a los atractivos tradicionales.

El Paseo Costero, con más de 14 kilómetros de senderos, bicisendas, áreas verdes y espacios gastronómicos, sigue siendo uno de los puntos más frecuentados. Sus vistas sobre los ríos Limay y Neuquén, junto con las zonas de descanso, lo convirtieron en un espacio ideal para caminar, tomar mates o realizar actividades físicas en entornos naturales.

Entre los lugares más visitados también sobresale el renovado Balcón del Valle, un mirador completamente transformado que sumó hamaca gigante, amplios sectores de descanso, estacionamiento y un tobogán de veinte metros que se volvió uno de los espacios más fotografiados de la ciudad.

Miradores al río Limay y Neuquén

Este punto panorámico, junto con los miradores sobre el Limay, donde se incorporaron decks de madera y hamacas colgantes, ofrece experiencias accesibles y gratuitas para quienes buscan vistas únicas para compartir en familia, amigos, o pasos a puras selfies. Así las cosas, la ciudad ya empieza a transformarse en una atracción turística tanto para visitantes del interior neuquino, como de otras provincias.