La empresa de electrodomésticos que cierra una sucursal y genera preocupación en la Patagonia
Se trata de una de las cadenas de retail más importantes del país. Piden la reincorporación de los trabajadores echados.
El cierre de una sucursal de Frávega en Temperley, provincia de Buenos Aires, encendió alertas en el sector del comercio y generó un conflicto laboral de alta tensión. El rumor de que habrá más despidos genera preocupación también en la Patagonia, donde la empresa de electrodomésticos posee varias sucursales.
La tienda de Frávega, ubicada en Pasco y Salta, amaneció en las últimas horas con las persianas bajas y sin ninguna comunicación previa a sus empleados, quienes se enteraron de que habían sido despedidos al presentarse a trabajar.
Hubo entonces una protesta en la vereda, que contó con el respaldo del Centro de Empleados de Comercio (CEC) de Lomas de Zamora. El gremio denunció un "brutal avance patronal" y exigió la reincorporación inmediata de todos los trabajadores afectados.
Rubén Crosta, secretario general del CEC, repudió la acción de la empresa, a la que calificó como "un acto de desprecio absoluto por quienes sostienen día a día el funcionamiento de la firma". Para el dirigente, la decisión de la compañía representa un "atropello" que no debe quedar sin respuesta.
Noticia en desarrollo
Te puede interesar...
Leé más
Violento asalto a una jubilada de 91 años: la amordazaron y ataron mientras dormía
Ahora se puede comprar ropa chilena en Argentina con tarjeta y en pesos: los increíbles precios
Carrefour en venta: quiénes son los finalistas para quedarse con el supermercado
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario