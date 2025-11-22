País La Mañana electrodomésticos La empresa de electrodomésticos que cierra una sucursal y genera preocupación en la Patagonia

Se trata de una de las cadenas de retail más importantes del país. Piden la reincorporación de los trabajadores echados.







Uno de los locales de Frávega en la región. Hay preocupación en sus empleados.

El cierre de una sucursal de Frávega en Temperley, provincia de Buenos Aires, encendió alertas en el sector del comercio y generó un conflicto laboral de alta tensión. El rumor de que habrá más despidos genera preocupación también en la Patagonia, donde la empresa de electrodomésticos posee varias sucursales.

La tienda de Frávega, ubicada en Pasco y Salta, amaneció en las últimas horas con las persianas bajas y sin ninguna comunicación previa a sus empleados, quienes se enteraron de que habían sido despedidos al presentarse a trabajar.

Hubo entonces una protesta en la vereda, que contó con el respaldo del Centro de Empleados de Comercio (CEC) de Lomas de Zamora. El gremio denunció un "brutal avance patronal" y exigió la reincorporación inmediata de todos los trabajadores afectados.