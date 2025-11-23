La Navidad ya se vive en los supermercados de Neuquén y estos son los precios

Pinitos, luces y guirnaldas rojas y doradas invadieron los locales. Ya está todo listo para la última parte del año y los neuquinos copan los comercios.

A poco más de un mes de la llegada de la Navidad , los supermercados y comercios neuquinos ya están listos para aumentar sus ventas con los típicos productos. Las góndolas están llenas de pinitos, luces, bolas y guirnaldas. ¿Y los precios , son muy diferentes a los del año pasado?

Ingresar a un supermercado es sentir el olor a fin de año y las ganas de elegir nuevos adornos para el arbolito. También las góndolas con budines, pan dulces y garrapiñadas ya están repletas a la espera de que los comensales quieran probarlos antes de la Noche Buena.

En los supermercados visitados por LM Neuquén la coincidencia fue la exhibición de ofertas. Los famosos dos por uno o 40% de descuento estaban bien delante para llamar la atención de todos los visitantes.

Precios

Como cada año los pinitos de Navidad se exhiben en sus versiones verdes y blancos y de todos los tamaños. En La Anónima un pinito de 120 centímetros de alto se consigue por 34900 pesos. En tanto que si las pretensiones son mayores y se alcanza uno de 180 centímetros, el valor sube a 69900 pesos.

Pero si el bolsillo está más ajustado hay arbolitos de 60 centímetros que salen 6900 pesos y el mismo con luces se consigue por 14900.

Los adornitos en cajas de 6 unidades de 4 centímetros cada una salen 7900 pesos y los de 6 centímetros a 6900. La típica corona navideña para decorar el ingreso a la vivienda arrancan en los 16900.

Las luces de colores se consiguen en 14900 y la cascada de luces blancas a 14900.

En el supermercado Carrefour los pinitos de 120 centímetros se consiguen en 25491 pesos, los de 140 centímetros a 38241 pesos y los de 150 a 39091 pesos.

Las bolas de colores para decorar los arbolitos están en paquetes de seis a 12900y hay un set de 16 adornos a 15490 pesos, que si se llevan dos el segundo tiene un 50% de descuento.

Las cortinas de luces salen 39900 pesos y las luces de colores a 14900. Las coronas para decorar la puerta de ingreso está en 30000 pesos.

Mesa navideña

También los sabores navideños invadieron las góndolas de los supermercados y mires donde mires se ven budines, turrones, pan dulces y sidras y champañas.

En La Anónima la garrapiñada Bonafide se consigue en 1800 pesos y la de Arcor en 1550. El maní con chocolate a 1800 y el pan dulce Arcor con chips de chocolate a 9900 pesos.

El budín marmolado marca La Cumbre a 3700 pesos y el de marca del supermercado queda en 1320 pesos si se llevan 2. Si de copas se habla, la sidra marca Rama Caída a 3350 pesos.

En el Carrefour hay budín de la marca propia a 1900 pesos y el Arcor marmolado a 3759. El pan dulce con chips de chocolate a 6990 pesos y el de marca Marcolla con frutas abrillantadas a 6980. La sidra del Valle sale 3700 pesos.

"Estamos viendo las cosas de Navidad, más que nada por mi nene. Quiero comprar un arbolito más grande y los precios me parecen bien, tienen 15% de descuento", contó Rocío, una clienta, que estaba de compras junto a su pareja.

La vecina del barrio Los Polvorines dijo que por ahora no van a comprar budines ni otras cosas dulces para guardar para Navidad, pero que sí van a elegir adornos navideños para poner contento a su hijo Mateo de cinco años.

Pamela, otra vecina de la capital que estaba de compras junto a una compañera de trabajo, dijo que estaba mirando precios porque sabe que "los precios van a aumentar mucho" y quiere ganarle a la inflación.

"Tengo miedo a que después la inflación haga que se disparen todos los precios. Así que voy a comprar todas las cosas para el arbolito de Navidad y también los regalos. Comida no porque eso es más a último momento. Pero ahora voy a aprovechar las ofertas", compartió.

¿Aumentó con el año pasado?

LM Neuquén repitió el recorrido que había realizado el año pasado para esta misma fecha aunque el resultado no fue el mismo. Los precios sufrieron variaciones muy bajas con respecto al año anterior y muy diferentes a la comparación del 2023 al 2024 donde habíamos detectado subas de hasta el 525%.

Un pinito verde de 60 centímetros en La Anónima, por ejemplo, salía 5.940 pesos, las luces para adornar se conseguían entre 5 mil a 14 mil pesos.

En cuanto a las bolas, el año pasado se conseguían el set de 18 bolas a 5.599 pesos y el de 9 a 5.599 pesos.

En cuanto a los productos para la mesa navideña el año pasado la sidra del Valle costaba 3500 pesos, y el pan dulce el más económico arrancaba en los 2.199 pesos. Los budines arrancaban en los 899 pesos y la garrapiñada en 783 pesos.