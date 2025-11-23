A dos meses del cambio en la recolección, la Muni sale a cortar los canastos de basura de las casas

En las viviendas y edificios del macrocentro tienen que retirar sus canastos metálicos para empezar a usar los contenedores plásticos. Los que no lo hicieron recibirán la visita de los empleados municipales.

A dos meses del cambio de contrato, la Municipalidad de Neuquén sigue en pleno proceso de adaptación al nuevo sistema de recolección de residuos . En los barrios del macrocentro, donde se cambió la recolección manual por el sistema mecánico con contenedores, los empleados municipales comenzaron a recorrer cada vivienda, mola en mano, para cortar los canastos de basura metálicos de cada casa. Los propietarios pueden optar por guardarlos o donarlos a entidades de otros sectores de la capital.

Aunque desde el gobierno local reconocen que los cambios de hábitos llevan tiempo, aclararon que ya notificaron a todos los frentistas para que exigirles que retiren los canastos metálicos que tenían en la vereda. Como ya se superaron los 30 días de plazo otorgado, en lugar de aplicar multas, optaron por recorrer los barrios afectados por el cambio de sistema para cortar ellos mismos estos cestos que obstaculizan la vereda y que se podían transformar en microbasurales.

Cristian Haspert, subsecretario de Limpieza Urbana de la Municipalidad de Neuquén, explicó que hay una ordenanza con unos 7 años de antigüedad en la que podrían enmarcarse las sanciones económicas por no cumplir esta nueva exigencia del Ejecutivo. Sin embargo, señaló que prefieren asistir a los frentistas con visitas informativas o para ofrecerles ellos el servicio de remoción, ya que no todas las familias cuentan con herramientas para retirar el canasto o pagar por una extracción.

ON - Camiones limpieza urbana

"Les preguntamos si lo quieren conservar o si prefieren donarlo", dijo Haspert a LMNeuquén. En el caso de que los frentistas opten por la donación, la Municipalidad conserva los canastos para esperar luego una solicitud de familias de bajos recursos o de entidades de bien público, que reciben gratis ese canasto para la recolección de los residuos.

¿Por qué hay que retirar los canastos de basura?

Hace dos meses, la Municipalidad de Neuquén implementó el cambio en el sistema de recolección de residuos. Por eso, las zonas comerciales del microcentro de la capital cambiaron los contenedores plásticos de un metro cúbico de capacidad por otros metálicos de casi cuatro metros cúbicos. Mientras tanto, los barrios del macrocentro, como Centro Oeste o Santa Genoveva, pasaron de los canastos tradicionales a los contenedores plásticos. En ambos casos, el objetivo es permitir la recolección mecánica de los residuos, sin personal que corra detrás del camión y junte las bolsas de cada casa.

"Al convivir los dos sistemas, la empresa Cliba tiene que hacer los dos servicios, y cobra el mecánico y el manual", dijo Haspert sobre el doble costo que debería afrontar la Municipalidad si los vecinos no retiran sus canastos en las cuadras donde ya se colocaron los contenedores plásticos.

Parque Industrial contenedores

Por eso, le dieron un plazo de 30 días para que los propios vecinos retiren estos elementos de sus veredas. "En Neuquén no tenemos veredas muy anchas, y en las zonas del macrocentro, que tienen mucha circulación, se volvía un obstáculo tener un canasto cada 6 o 7 metros", afirmó.

Y agregó: "En muchos casos también son zonas con mucho uso peatonal. Y veíamos que el peatón usaba estos canastos como papeleros: dejaban una botella de agua, un envoltorio o un cucurucho de helado, que obligaba al dueño de la casa a juntar todo el residuo suelto en una bolsa".

Haspert admitió que la medida sigue en transición y que lleva tiempo de acostumbramiento. Sin embargo, la Municipalidad dejó de hacer la recolección manual en esos barrios. "Cuando el frentista ve que el camión pasa y retira las bolsas del contenedor y no las de su canasto, se convence de retirarlo y empezar a usar el contenedor como el resto de sus vecinos", detalló.

Camion de Cliba

De este modo, si bien al principio se notó la acumulación de residuos alrededor de los canastos, con el paso de las semanas se redujo la cantidad de espacios que aún permitían dejar bolsas que no iban a ser recolectadas luego por el camión. Desde la Municipalidad insisten en que todos los frentistas de las zonas que ahora tienen contenedores deben no sólo empezar a usarlos sino retirar los canastos para evitar la formación de microbasurales en su vereda.

Aquellos que no hayan recibido la visita de los empleados municipales y que quieran solicitar el servicio de remoción de su canasto, pueden comunicarse al 147, el número de atención al vecino de la Municipalidad de Neuquén.

El paso que sigue con los contenedores

Haspert también explicó que el período de prueba permitió ajustar algunos detalles en la disposición de los contenedores. Así, algunas cuadras sumaron más receptáculos y también se modificó su ubicación según el uso que le daban los vecinos, ya que hay zonas donde conviven edificios con más de 40 familias y otras casas unifamiliares con pocas personas.

"Lo que sigue ahora es la fijación", dijo y agregó: "son cuatro pretiles de hormigón para delimitar dónde tiene que estar, y que nadie lo empuje para estacionar, que no los choquen marcha atrás o los rompan y que tampoco se muevan con el viento, porque es liviano y cuando está vacío, el viento los mueve".

También hay novedades para los barrios de las zonas más periféricas, que sumaron el sistema de recolección manual seis días a la semana. "En el distrito 3, por ejemplo, les pedimos a los vecinos que empiecen a colocar canastos", dijo y reconoció que sería ideal que los vecinos del macrocentro que retiran los suyos los regalen o los vendan a aquellos barrios más nuevos, aunque la Municipalidad no actúa como intermediario en esos casos.

Camion de Cliba

"Si no tienen la posibilidad de ir a una herrería, pueden improvisar con un cajón de manzanas a una buena altura para que los perros no lo rompan, pero lo importante es que no vaya a parar al piso porque, con tormentas como las del otro día, vamos a ver pasar bolsas o residuos que van a parar a un pluvial", indicó.

Agregó que si bien es mejor tener un canasto metálico con buena altura y tapa para evitar que las bolsas sean dañadas por perros, gatos o palomas, se puede improvisar uno con materiales reciclados para favorecer la recolección manual.

Haspert recordó que es importante separar los residuos secos y desarmar las cajas o residuos voluminosos para evitar que se saturen rápido los contenedores. Separar es la forma de colaborar también con la cooperativa que trabaja en la planta de separación del Complejo Ambiental Neuquén (CAN) y que obtiene su salario de la venta del material reciclable como cartones, plásticos o vidrio.