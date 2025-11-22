Confirman la identidad del cuerpo hallado durante la búsqueda de los jubilados desaparecidos

Gracias a los análisis forenses se logró determinar a quien pertenecían los restos hallados en Tierra del Fuego.

En medio de la búsqueda de Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69), los jubilados de Chubut que fueron vistos por última vez el 11 de octubre en Comodoro Rivadavia antes de emprender una escapada de fin de semana, este miércoles las autoridades hallaron un cuerpo en la costa de Tierra del Fuego.

En un primer momento trascendió la hipótesis de que los restos podrían corresponder a alguno de los dos jubilados desaparecidos y que la corriente marina los habría arrastrado unos 900 kilómetros hacia el sur.

Sin embargo, de acuerdo con medios locales, pese al avanzado estado de descomposición del cuerpo, la investigación judicial —a cargo de la jueza María Rosa Santana, del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Río Grande— logró confirmar su identidad: se trataba de Sergio Gabriel Schlieter Barría, un hombre de 32 años que llevaba 20 días desaparecido en Tierra del Fuego.

La Policía Científica pudo corroborarlo gracias a que las impresiones dactilares que coincidieron con los registros biométricos del hombre. Además, se observó la presencia de un tatuaje cuya descripción había sido aportada por su familia, que lo buscaba intensamente en Río Grande.

sergio schlieter Sergio Gabriel Schlieter Barría estaba desaparecido hace 20 días.

Por el momento, el fiscal Ariel Pinno y la División Delitos Complejos continúan investigando para determinar si se trató de un asesinato, un accidente o un suicidio, y todavía se desconocen los resultados de la autopsia y de los estudios toxicológicos.

Cómo continúa la búsqueda de los jubilados

Actualmente, los rastrillajes se concentran en la franja costera, en puntos donde se presume que la pareja pudo haber tenido un incidente durante el trayecto. Se trabaja en sectores de difícil acceso, playas extensas, cuevas costeras, cañadones y zonas donde la marea presenta un comportamiento irregular.

El área costera más cercana al lugar donde presuntamente desaparecieron y donde fue hallada la camioneta Toyota de Juana en la que se trasladaban tiene acantilados inestables, mareas bruscas y corrientes extremadamente fuertes.

Búsqueda de la pareja de jubilados en Chubut - comodoro rivadavia

La investigación es conducida por el fiscal Cristian Olazábal, quien dispone las medidas que luego implementa el Ministerio de Seguridad.

De acuerdo con los análisis técnicos realizados, los videos tomados por cámaras de vigilancia en la vía pública de Comodoro Rivadavia y zonas cercanas en los que se detectó el paso de la camioneta de los jubilados muestran que, efectivamente, eran Kreder y Morales quienes iban dentro del vehículo y que viajaban solos, sin que se percibiera la presencia de alguien más.

Por otra parte, las imágenes permitieron a los investigadores determinar que, al menos en ese tramo de la ruta, la pareja no era perseguida por ningún vehículo.

Siguen buscando a Pedro Kreder y Juana Morales, los jubilados de Comodoro Rivadavia Siguen buscando a Pedro Kreder y Juana Morales, los jubilados de Comodoro Rivadavia.

“Estamos todos fuera de protocolo. Yo necesito encontrarlos, aunque sea los cadáveres. Es duro decirlo, pero es necesario para saber la causal de muerte y, si hubo intervención de terceros, identificar a los responsables”, expresó el ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz.