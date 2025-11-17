Vientos de 150 km/h en Comodoro Rivadavia: se voló el techo de un edificio y el frente del súper La Anónima

Más allá de los daños materiales, no hubo heridos. Cancelan vuelos, no hay clases ni colectivos. Cortes de luz y agua. Gran parte de Chubut bajo alerta roja.

Se voló el techo de un edificio en Comodoro Rivadavia.

Con vientos que superan los 150 kilómetros por hora y en medio del alerta rojo dispuesto por el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) para gran parte de la provincia de Chubut , en Comodoro Rivadavia empezaron a verse en las mañanas de este lunes las primeras escenas impactantes provocadas por el temporal.

La más impresionante y que, por fortuna, solo provocó daños materiales, se produjo en el barrio 30 de Octubre -conocido como “las 1.008 Viviendas” o, simplemente “las 1.008”- fue la del techo de un edificio de departamentos de tipo monoblock que se voló prácticamente entero.

Vecinos de los alrededores describieron el hecho haciendo referencia a " un estruendo enorme que se escuchó a varias cuadras". "Fue cuestión de segundos, el viento levantó todo el techo y cayó a varios metros", relataron.

La sucursal de La Anónima en el centro de Comodoro Rivadavia sufrió graves daños Se voló el techo de un edificio en Comodoro Rivadavia.

También sufrió la voladura de una parte de su techo el frente de la sucursal del supermercado La Anónima ubicada en el centro de Comodoro Rivadavia. Desde la cadena supermercadista informaron que se tomó la decisión de mantener cerrados todos sus locales en la ciudad.

Según informaron medios locales, el fuerte temporal también provocó caídas de postes, voladuras de techos y otros daños de diversa magnitud en la zona sur de la ciudad, en los barrios conocidos como Fracción 14 y Fracción 15.

Cancelaciones en el Aeropuerto de Comodoro Rivadavia

En lo que respecta a los servicios suspendidos, se sumó la cancelación de despegues y aterrizajes en el Aeropuerto Internacional General Enrique Mosconi. Si bien la terminal aérea se mantiene operativa, algunas líneas aéreas empezaron a cancelar y reprogramar, por razones de seguridad.

Aerolíneas Argentinas confirmó la suspensión del vuelo ARG1830 que debía unir el Aeroparque Metropolitano de la Ciudad de Buenos Aires con Comodoro Rivadavia. La aeronave canceló su operación y no arribará a la ciudad este lunes.

Se voló el techo de un edificio en Comodoro Rivadavia Se voló el techo de un edificio en Comodoro Rivadavia.

Desde las líneas aéreas recomendaron a los pasajeros mantenerse informados a través de los canales oficiales y verificar el estado de sus vuelos antes de concurrir al aeropuerto.

En tanto, continúa interrumpido el servicio de colectivos tanto en Comodoro Rivadavia como en la localidad vecina de Rada Tilly. En la mañana de este lunes se determinó que no se dictaran clases presenciales y también cerraron sus puertas las oficinas públicas -incluyendo las de atención de ANSES y de la Cooperativa de servicios-, bancos y comercios.

Viento en Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia

Barrios sin luz y sin agua

Esta mañana se habían informado también interrupciones de los suministros de electricidad y agua en numerosos barrios, principalmente de la zona norte de la ciudad, y parte del centro.

Las suspensiones del servicio de energía eléctrica se produjeron en los barrios Astra, Megaloteo. Abel Amaya, Stella Maris, Humberto Beghin y sectores de Moure, Pueyrredón y Roca.

A su vez, la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) de Comodoro Rivadavia informó que a partir de las 9.30 debió cortar el agua potable en los barrios Kilómetro 12, Centenario, Kilómetro 17, Kilómetro 18, Caleta Córdova y El Faro, debido a la caída de un poste de la línea eléctrica de alimentación de los acuíferos que abastecen a esos barrios.

La Cooperativa aclaró que había personal trabajando en la zona para resolver el inconveniente pero, debido a la imprevisibilidad meteorológica, no se podía prever el horario de normalización.