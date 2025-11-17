La billetera virtual del Banco Provincia ofrece un descuento en farmacias y perfumerías adheridas. Cómo aprovecharlo.

Cuenta DNI para ahorrar en farmacias en noviembre 2025: el truco poco conocido con la billetera virtual

Cuenta DNI , la billetera virtual del Banco Provincia , mantiene en noviembre 2025 sus descuentos y promociones en supermercados , carnicerías, comercios de cercanía y ferias. Y desde hace poco tiempo también sumó un beneficio para farmacias y perfumería s adheridas del Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ), aunque con algunas condiciones y restricciones.

Además, en el penúltimo mes del año, también añadió un descuento del 30% en gastronomía para jóvenes de entre 13 y 17 años que se pudo aprovechar el fin de semana del sábado 15 y domingo 16 de noviembre. Aún no trascendió si fue una promoción limitada o si se repetirá también en diciembre.

En noviembre, los más de 10 millones de usuarios de Cuenta DNI podrán acceder a un descuento de 10% sobre el final de la compra minorista en farmacias y perfumerías adheridas, cuyo listado puede consultarse desde la página web oficial. Su principal atractivo es que no tiene tope de devolución . Por ejemplo, si se hace una compra por $ 80.000, tendrá un reintegro de $ 8.000.

farmacias.jpg El descuento de Cuenta DNI en farmacias permite un ahorro de 10% sin tope de reintegro.

Este descuento solo estará disponible los miércoles y jueves de todo este mes. Para la devolución del dinero habrá que tener paciencia, ya que no es inmediato y puede demorarse hasta diez días hábiles luego de realizada la operación.

Otro dato importante es al momento de abonar: la promoción sólo es válida para compras realizadas con la aplicación a través de pago con QR o Clave DNI, con dinero en cuenta. No aplica a pagos con transferencia, envío de dinero, tarjetas de crédito y débito, QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales.

Cuándo no se aplicará el beneficio en perfumerías y farmacias

Existen ciertas restricciones que pueden dejar al usuario sin el descuento. Son las siguientes:

Realizando la compra fuera de los días de la promoción (miércoles y jueves).

No aplica para clientes que registren atraso en el pago de sus obligaciones con el Banco Provincia.

Solo está habilitado para compras minoristas.

No aplica a pagos realizados con transferencia, envío de dinero, tarjetas de crédito o tarjetas de débito.

No será válido con la lectura del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales.

cuenta-dni-1956342.jpg La promoción en farmacias solo está disponible pagando con código QR o clave DNI con dinero en cuenta.

Uno por uno, todos los descuentos con Cuenta DNI en noviembre 2025

A continuación, el detalle completo de cada beneficio, con los topes de reintegro y los montos necesarios para aprovecharlos al máximo:

Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que se alcanza con $20.000 en consumos.

20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que se alcanza con $20.000 en consumos. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).

40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000). Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana, por persona (equivalente a $15.000 en consumos).

40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana, por persona (equivalente a $15.000 en consumos). Librerías : 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.

: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro. Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.

10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro. Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.

Cuenta DNI.jpg Gracias a sus descuentos y promociones, cuenta DNI ya tiene más de 10 millones de usuarios.

Qué es, para qué sirve y cómo tener Cuenta DNI

Cuenta DNI es la billetera virtual del Banco Provincia que se ofrece como una alternativa para realizar diversas operaciones financieras desde teléfonos móviles. Gratuita y 100% digital, es ideal para quienes no tienen cuentas bancarias tradicionales, tarjetas de crédito o débito.

Además de contar con promociones pensadas para acompañar el consumo cotidiano y también las fechas especiales, desde la aplicación se puede pagar con código QR o Clave DNI, enviar y recibir dinero en el momento, agregar crédito en el celular, recargar la SUBE y abonar impuestos y servicios.

Para comenzar a operar en la plataforma es necesario descargar la app desde la tienda, escanear el DNI de ambos lados, tomarse una selfie para confirmar la identidad y completar los datos personales. Si la idea es aprovechar una promoción puntual, se recomienda registrarse con tiempo debido a que la habilitación de la cuenta puede demorar hasta tres días hábiles.