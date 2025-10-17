El Banco Provincia subió los montos de las transferencias desde su billetera virtual. También aumentó la cifra que se puede extraer sin tarjeta de los cajeros.

Cambios en los topes de Cuenta DNI para enviar dinero: cuál es el nuevo monto de octubre 2025

El Banco Provincia anunció un fuerte aumento en el monto de dinero que diariamente se puede transferir desde Cuenta DNI, su billetera virtual utilizada por más de 10 millones de usuarios. La medida, que ya está vigente , representa un incremento considerable respecto al límite anterior.

Según precisó la entidad financiera, la decisión busca mejorar la experiencia de las personas , brindando mayor comodidad y flexibilidad para realizar operaciones de envío de dinero, especialmente en un contexto de creciente digitalización de las finanzas personales. Con este nuevo tope, se amplían las posibilidades para quienes utilizan la app como principal canal de pagos y transferencias. La actualización se suma a otras funcionalidades, como la de Invertir , que permite realizar plazos fijos.

De acuerdo a lo informado por el Banco Provincia, desde octubre 2025 se puede transferir hasta el equivalente a cinco salarios mínimos vitales y móviles (SMVM), que actualmente está fijado en $322.200. Es decir, cada usuario ahora está habilitado a enviar hasta 1,6 millones de pesos por día . Hasta septiembre, el límite se ubicaba en dos SMVM, el equivalente a unos $644.400.

Cuenta DNI.jpg Ahora, Cuenta DNI permite trasferir hasta 1,6 millones de pesos por día.

En tanto, la entidad bonaerense incrementó a $400.000 diarios la cifra máxima para generar órdenes de extracción sin tarjeta. Se trata de una funcionalidad que permite retirar efectivo en cajeros automáticos de la Red Link utilizando solo la aplicación, sin necesidad de llevar la tarjeta de débito.

Por otro lado, el pago de impuestos, servicios y tarjetas se mantiene en un monto equivalente a cuatro veces el límite de extracción en cajeros, lo que brinda un margen más amplio para abonar facturas y consumos.

Todos los descuentos de Cuenta DNI, con una promoción por el Día de la Madre

A sus habituales descuentos en supermercados, carnicerías y comercios de barrio, Cuenta DNI sumó este mes una promoción especial por el Día de la Madre, que se celebra el próximo domingo 19. El beneficio consiste en un 30% de descuento en gastronomía durante el fin de semana del 18 y 19 de octubre en comercios adheridos de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. El tope será de $8.000 por cuenta, lo que equivale a $26.700 en consumos. El reintegro se acreditará en los siguientes diez días hábiles.

Durante octubre, también se pueden aprovechar las siguientes promociones:

Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que se alcanza con $20.000 en consumos.

20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que se alcanza con $20.000 en consumos. Ferias y mercados bonaerenses : 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).

: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000). Universidades : 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000 en consumos).

: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000 en consumos). Librerías : 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.

: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro. Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.

10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro. Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.

cuenta dni La billetera del Banco Provincia es una de las más usadas del país, con más de 10 millones de usuarios.

Cómo descargar Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia

Además de ofrecer promociones pensadas para acompañar el consumo cotidiano y también en fechas especiales, Cuenta DNI permite pagar con código QR o Clave DNI, enviar y recibir dinero en el momento, agregar crédito en el celular, recargar la SUBE y abonar impuestos y servicios. Gratuita y 100% digital, es ideal para quienes no tienen cuentas bancarias tradicionales ni tarjetas de crédito y/o débito.

Para comenzar a operar en la plataforma es necesario descargar la app desde la tienda, escanear el DNI de ambos lados, tomarse una selfie para confirmar la identidad y completar los datos personales. Si la idea es aprovechar una promoción puntual, se recomienda registrarse con tiempo debido a que la habilitación de la cuenta puede demorar hasta tres días hábiles.