BPN celebra el Día de la Madre con 12 cuotas sin interés

Además, la promoción del Banco Provincia del Neuquén incluye descuentos exclusivos en decenas de comercios.

El domingo 19 de octubre se celebra el Día de la Madre y el Banco Provincia de Neuquén (BPN) lanzó una promoción exclusiva para acompañar este momento especial. Durante todo octubre, habrá 12 cuotas sin interés con tarjeta Confiable y hasta 6 cuotas sin interés con Visa y Mastercard BPN, además de descuentos exclusivos de hasta el 15% en comercios adheridos.

Ahora podés encontrar el regalo ideal para mamá en una gran variedad de rubros: artículos del hogar, perfumería, farmacia, regalería, marroquinería, indumentaria, zapatería, óptica, electrónica y computación, librería, peluquería y estética, entre otros.

Más de 200 comercios en toda la provincia ofrecen estos beneficios. Participan rubros como motos, bicicletas, colchonería, mueblerías, servicios turísticos, alojamiento y artículos de pesca.

El listado completo se puede consultar en www.bpn.com.ar, sección Club de Beneficios. Por otra parte, quienes aún no cuenten con tarjetas BPN pueden solicitarlas en cualquier sucursal o gestionarlas de manera online, para comenzar a disfrutar de todos los beneficios que la entidad ofrece.

Promo Aniversario 65 BPN Neuquen

Este mes, el BPN celebra sus 65 años y el Día de la Madre acompañando a las familias neuquinas con oportunidades únicas.

La megacampaña del BPN con descuentos y financiación en 200 comercios

El Banco Provincia del Neuquén (BPN) lanzó una promoción especial para celebrar su 65° aniversario, con beneficios exclusivos para sus clientes durante todo octubre.

Más de 200 comercios de toda la provincia participan de esta iniciativa, abarcando una amplia variedad de rubros: motos, bicicletas, artículos del hogar, colchonería, mueblerías, servicios turísticos, alojamiento, artículos de pesca, perfumería, farmacias, regalería, marroquinería, indumentaria, zapatería, óptica, electrónica y computación, librería, peluquería y estética.

Con esta propuesta, BPN invita a celebrar juntos un nuevo aniversario, apostando al consumo local, al acompañamiento de las familias neuquinas y al fortalecimiento de los vínculos que lo unen a la comunidad desde hace 65 años.

