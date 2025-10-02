Todos los descuentos de Cuenta DNI para octubre 2025, con uno especial por el Día de la Madre

Además de las tradicionales ofertas, la billetera virtual ofrece este mes una nueva promoción. Cómo aprovecharla.

Los descuentos de Cuenta DNI para octubre 2025, con uno especial por el Día de la Madre

Como todos los meses, el Banco Provincia confirmó los descuentos a los que se podrá acceder en octubre 2025 a través de Cuenta DNI , su billetera virtual. Además de mantenerse los clásicos beneficios en carnicerías y comercios de barrio, este mes se sumará una nueva promoción limitada.

Según anunció la entidad financiera, en octubre habrá un descuento especial por el Día de la Madre , que se celebra el próximo domingo 19. Este beneficio permitirá a los usuarios tener un 30% de descuento en gastronomía durante el fin de semana del 18 y 19 de octubre en comercios adheridos de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. El tope será de $8.000 por cuenta, lo que equivale a $26.700 en consumos. El reintegro se acreditará en los siguientes diez días hábiles.

En octubre, Cuenta DNI mantiene su descuento de 35% en carnicerías, granjas y pescaderías , pero con cambios . En los últimos meses, el beneficio se repetía durante dos fines de semana con topes individuales, lo que permitía un importante ahorro. Sin embargo, en esta oportunidad estará disponible por única vez.

Cuenta DNI.jpg La promoción destinada a gastronomía por el Día de la Madre podrá aprovecharse el fin de semana del 18 y 19 de octubre.

El descuento podrá aprovecharse el sábado 11, con un tope de $6.000 por usuario, que se alcanza con un consumo de $17.000. El reintegro no será inmediato y puede demorarse hasta diez días hábiles.

La promoción sólo es válida para compras realizadas con la aplicación a través de pago con QR o Clave DNI, con dinero en cuenta. No aplica a pagos con transferencia, envío de dinero, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales.

Uno por uno, todos los descuentos con Cuenta DNI en octubre 2025

A continuación, el detalle completo de cada beneficio, con los topes de reintegro y los montos necesarios para aprovecharlos al máximo:

Especial Día de la Madre: 30% de descuento, el sábado 18 y el domingo 19 de octubre en comercios del rubro Gastronomía, con tope de $8.000 por persona, que equivalen a $26.700 en consumos.

Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que se alcanza con $20.000 en consumos.

Carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 11 de octubre, con tope de $6.000 por persona, que se alcanzan con $17.000 en consumos.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).

Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000 en consumos).

compras Cuenta DNI ofrece descuentos en supermercados y comercios de barrio.

Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.

Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.

Qué es, para qué sirve y cómo tener Cuenta DNI

Cuenta DNI es la billetera digital del Banco Provincia que se ofrece como una alternativa para realizar diversas operaciones financieras desde teléfonos móviles. Gratuita y 100% digital, siendo ideal para quienes no tienen cuentas bancarias tradicionales, tarjetas de crédito o débito.

Además de ofrecer promociones pensadas para acompañar el consumo cotidiano y también las fechas especiales, desde la aplicación se puede pagar con código QR o Clave DNI, enviar y recibir dinero en el momento, agregar crédito en el celular, recargar la SUBE y abonar impuestos y servicios.

Para comenzar a operar en la plataforma es necesario descargar la app desde la tienda, escanear el DNI de ambos lados, tomarse una selfie para confirmar la identidad y completar los datos personales. Si la idea es aprovechar una promoción puntual, se recomienda registrarse con tiempo debido a que la habilitación de la cuenta puede demorar hasta tres días hábiles.