Banco Nación lanzó una promoción turística hasta el 30 de septiembre con descuentos del 25% en pasajes y hoteles

La entidad bancaria tiene vigente una serie de beneficios que incluyen pagos en cuotas y descuentos de hasta el 25% en servicios turísticos.

Banco Nación lanzó una promoción turística hasta el 30 de septiembre con descuentos de hasta el 25% en pasajes y hoteles

Rumbo a la temporada alta de viajes, el Banco Nación lanzó una serie de beneficios exclusivos para pasajes, hoteles, gastronomía y alquiler de autos, con descuentos que pueden alcanzar el 25% y la posibilidad de financiar la operación en cuotas .

La propuesta incluirá una amplia gama de beneficios para aquellas personas a las que les gusta viajar . Sin embargo, deberán estar atentos y hacer uso de la promoción antes de que venza.

El titular del Banco Nación, Daniel Tillard. sostuvo que "como principal banco argentino no podemos dejar de tener una oferta muy potente a favor del turismo interno, por lo que hemos ampliado y reforzado nuestra propuesta permanente".

Hasta cuándo está disponible la promoción

La iniciativa, que forma parte del programa «Turismo BNA», está dirigida a los clientes del Banco Nación, quienes podrán acceder a un 25 % de descuento y hasta 12 cuotas fijas sin interés en servicios turísticos en todo el país hasta el 30 de septiembre.

Descuentos en pasajes de avión

El programa de beneficios del Banco Nación incluye un acuerdo con Aerolíneas Argentinas, donde los clientes de la entidad bancaria estatal tendrán la oportunidad de comprar pasajes a destinos nacionales en hasta 6 cuotas sin interés, siempre que el pago se efectivice con tarjetas Visa o Mastercard BNA.

En tanto, en el caso de que la compra se haga por la plataforma Despegar, se accede a la opción de hacer un financiamiento en 6 y 9 cuotas sin interés. La condición es que el vuelo siempre sea dentro de los limites de Argentina.

aerolíneas argentinas

Viajes BNA: hasta 12 cuotas sin interés

Las personas que prefieran organizar todo desde la aplicación, a través de Viajes BNA en la app MODO, podrán obtener un financiamiento de hasta 12 cuotas sin interés para pagar las vacaciones. Esta alternativa apunta a planificar el viaje de manera completamente digital.

Descuentos en hoteles, gastronomía y alquiler de autos

Además del acceso al financiamiento en la compra de pasajes de avión, los clientes del banco también tienen la posibilidad de obtener beneficios en alojamiento, gastronomía y en los distintos gastos referidos al viaje.

De la misma forma que para los tickets aéreos, si se usa MODO BNA+ para hacer el pago, se puede obtener 6 y 12 cuotas sin interés en hoteles y alojamientos seleccionados. La misma financiación aplica para el alquiler de autos, una alternativa para quienes quieran trasladarse sin depender de los medios de trasporte locales.

En esa sintonía, la entidad bancaria estatal incluyó también promociones gastronómicas en locales adheridos, de acuerdo con el destino elegido. En esos lugares, también pagando con MODO BNA+, es posible obtener a un 25% de descuento, con un límite de $ 20.000 de reintegro por cada compra realizada.

Turismo con descuentos: el objetivo de promover el turismo

Frente a la inminente finalización del programa de beneficios, desde el Banco Nación convocan a los clientes y a todos aquellos interesados en hacer uso de la propuesta a adquirir vuelos más baratos y dejar ya contratada la estadía en cualquier destino. La idea es atraer a los turistas y ayudarlos a lograr previsión en el armado de sus próximas vacaciones.

Con esta iniciativa, el Banco Nación se propone generar un consumo más dinámico en un sector destacado de la economía. El objetivo es fomentar el turismo local y ofrecer facilidades de pago en un contexto económico de incertidumbre.

En este sentido, para las personas que son aficionadas a viajar y tienen la posibilidad de hacerlo con frecuencia, esta alternativa que ofrece el BNA constituye una oportunidad de planificar vacaciones o escapadas de fin de semana con una serie de beneficios importantes y sin generara mayores impactos en el presupuesto familiar cotidiano.