La entidad bancaria extendió una promoción que reintegra hasta un 15% en las estaciones de servicio de la petrolera estatal. Cuáles son las condiciones y cómo aprovechar el beneficio.

Banco Nación devuelve el 15% en la carga de combustibles en YPF hasta el 30 de septiembre: cómo acceder

El Banco Nación extendió hasta el 30 de septiembre una promoción que impacta de manera positiva en aquellas personas que utilizan a diario su propio vehículo para circular por las calles del país. La propuesta tiene que ver con la aplicación de un 15% de descuento en las cargas de combustible realizadas en estaciones de servicio YPF .

La iniciativa, que apunta a generar un ahorro cotidiano, tiene un límite de devolución de $15.000 por mes para cada cliente. En tanto, el requisito clave para acceder a este beneficio está en el medio de pago elegido, ya que es necesario utilizar la app BNA+ , con la billetera virtual MODO , y con tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por el banco estatal , según lo explican en el sitio web de la entidad.

La promoción del Banco Nación , que entró en vigencia el 1º de enero de este año y se mantendrá hasta fin de mes, reintegra un máximo de $15.000 en los gastos en combustibles hechos en la petrolera nacional. Ese será el máximo en caso de que, por ejemplo, un conductor gaste $100.000.

Un dato es que el descuento no se aplicará en el momento, sino que impactará en la cuenta asociada a BNA+ y puede tener una demora de hasta 30 días después de que se hizo la transacción.

¿Cómo es la modalidad de uso?

El beneficio aplica en estaciones de servicio YPF adheridas, "realizando una compra con tus Tarjetas de Crédito Visa y/o Mastercard del Banco Nación, a través de MODO", según consigna el sitio oficial de la App.

estaciones servicio noche ypf generica

Cuáles son los requisitos para acceder a la promoción

Este beneficio que otorga un reintegro del 15% para la carga de combustible en las terminales de YPF es exclusivo para clientes del Nación que paguen con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del banco, siempre dentro de BNA+ MODO.

La promoción no incluye pagos con saldo en cuenta ni a otros medios fuera del flujo de QR de MODO. En tanto, aclaran que para que la devolución impacte, las operaciones con tarjetas adicionales necesitan que la extensión tenga una cuenta monetaria en el BNA, ya que el dinero que se devuelve se deposita allí.

Recomendaciones para aprovechar la promoción

Es conveniente verificar que la app BNA+ MODO esté actualizada y que las tarjetas del Banco Nación figuren como medio de pago seleccionado antes de escanear el QR.

esté actualizada y que las tarjetas del figuren como medio de pago seleccionado antes de escanear el QR. Se aconseja comprobar antes que la estación de servicio YPF donde se haga la carga del combustible acepte el pago con el QR de MODO. El plazo para que el reintegro impacte es de hasta 30 días, con lo cual no implica un error que la devolución no aparezca de forma instantánea.

Las promociones de YPF en septiembre

Más allá de la propuesta de BNA y MODO, YPF tiene otras promociones en vigencia, tanto desde la App como en el Serviclub:

10% en Infinia (nafta y diésel), lunes, al pagar con dinero en la App YPF. Tope: $3.000 semanal ($15.000 en el mes).

6% en cualquier combustible, todos los días de 0 a 6 hs, sin tope. Acumulable.

5% socios ACA, todos los días, tope $11.500 al mes.

Bancos y billeteras