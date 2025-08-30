Aumento de impuestos a los combustibles: es oficial la suba que impactará en los precios

Así lo oficializó el Gobierno nacional a través de un decreto. El aumento será a partir del 1 de septiembre.
El Gobierno nacional oficializó este viernes un nuevo aumento de los impuestos a combustibles líquidos y dióxido de carbono a partir del próximo 1 de septiembre, lo que impactará de forma directa con una suba en los precios de la nafta y el gasoil.
El Decreto 617/2025 fue publicado en el Boletín Oficial y determinó una suba en los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, los cuales actualizan de manera trimestral según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Esos aumentos fueron suspendidos durante gran parte de 2024 y el primer trimestre de 2025, de modo que -con la nueva resolución- comenzarán a aplicarse esos incrementos pendientes, lo que significa que el precio final de la nafta y el gasoil subirá por la suma de los impuestos que no se habían trasladado antes.
Este esquema apunta a “recomponer progresivamente la recaudación tributaria sin descuidar el impacto en la actividad económica”. Por estos motivos, el Gobierno decidió que durante septiembre el aumento sea parcial.
Aumentos en los impuestos a los combustibles
Según el documento, se determinó que el impuesto sobre los combustibles líquidos aplicados a la nafta sin plomo y la nafta virgen sea de $10.523.
En el caso del gasoil, la suba será de $8.577 por litro en el impuesto a los combustibles líquidos, con un adicional de $4.644 por tratamiento diferencial.
Por otra parte, se estableció que el impuesto al dióxido de carbono sea actualizado a $0.645 por sobre la nafta sin plomo y virgen, y a $0.978 respecto a los costos que se aplicarán al gasoil.
Según el decreto, la medida fue tomada “con el propósito de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”.
Te puede interesar...
Leé más
Tormenta de Santa Rosa: alerta en 16 provincias por lluvia, nieve y viento de 90 km/h
Informe revela por qué "la plata no alcanza" a pesar de que cae la inflación
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario