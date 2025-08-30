Manuel Adorni se refirió a los audios de Karina Milei: "Escándalo sin precedentes"

El vocero presidencial puso en duda la veracidad de los audios y apuntó a una "operación orquestada y diagramada de desinformación".

El vocero presidencial Manuel Adorni fue el encargado de mostrar la primera reacción oficial tras la filtración de los audios de Karina Milei , en medio del escándalo por las presuntas coimas en la Agencia de Discapacidad que develaron las escuchas de Diego Spagnuolo, ex titular del área.

“En cuanto a los supuestos audios de Karina Milei: si son verdaderos estamos ante un escándalo sin precedentes. Sería la primera vez en la historia Argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada” , comenzó el vocero, en una publicación que hizo este viernes en su cuenta oficial de X.

Y completó: “La difusión de estos audios, a 10 días de la elección de la provincia de Buenos Aires, confirma que todo lo que viene ocurriendo es una operación orquestada y diagramada de desinformación, con el evidente objetivo de desestabilizar al gobierno e influir maliciosamente en el proceso electoral”.

Corrupción en ANDIS: detalles sobre los audios que investiga la Justicia

La investigación, que se inició tras la filtración de audios donde se habla de unas supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), sigue su curso. En las últimas horas, el extitular, Diego Spagnuolo, designó a dos abogados. Pero además se conoció que ya está en manos de la Justicia unos 50 audios.

La última tanda de audios que se filtraron públicamente fueron adjudicados al exfuncionario, donde se da cuenta cómo funcionaba este esquema de corrupción.

El mismo fue denunciado por el funcionario, quien lo resumió con una sola frase categórica, que pone en escena una vez más la interna libertaria: "Lule se los está cogiendo a todos con la pija de Karina". Todo empezó con la filtración de grabaciones en los que cuenta cómo grandes droguerías entregaban retornos millonarios a cambio de contratos estatales. La más mencionada: Droguería Suizo Argentina, proveedora principal de la ANDIS y otras dependencias.

Después, se dirige a Lule Menem como "un negro desagradable" y le dice a su interlocutor: "¿Viste lo feo que es?". "Este está dejando los dedos pegados. Hace seis meses que recién llegamos y estás haciendo este zafarrancho" dijo refiriéndose a Lule, también se refirió a Karina: "es una mina que hacía tortas, tiraba las cartas y hoy maneja todo esto, ¿Cómo hacés?".