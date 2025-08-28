Coimas en la ANDIS: los nuevos audios de Spagnuolo con insultos a Karina Milei y "Lule" Menem

En estos nuevos audios filtrados, el exdirector de la ANDIS habla del presunto entramado de coimas, con duras descalificaciones a la hermana del presidente.

En las últimas horas se conocieron nuevos audios de Diego Spagnuolo , extitular de la ANDIS ( Agencia Nacional de Discapacidad) , red de coimas que involucra a Karina Milei sumó un nuevo capítulo. En esta nueva tanda de audios filtrados adjudicados al exfuncionario dan cuenta de cómo funcionaba este esquema de corrupción.

El mismo fue denunciado por el funcionario, quien lo resumió con una sola frase categórica, que pone en escena una vez más la interna libertaria: "Lule se los está cogiendo a todos con la pija de Karina" . Todo empezó con la filtración de grabaciones en los que cuenta cómo grandes droguerías entregaban retornos millonarios a cambio de contratos estatales. La más mencionada: Droguería Suizo Argentina , proveedora principal de la ANDIS y otras dependencias.

Después, se dirige a Lule Menem como " un negro desagradable " y le dice a su interlocutor: "¿ Viste lo feo que es? ".

En estos nuevos audios, se involucra a Eduardo "Lule" Menem, subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia, uno de los colaboradores más cercanos de Karina, secretaria general de la Presidencia. "Este está dejando los dedos pegados. Hace seis meses que recién llegamos y estás haciendo este zafarrancho" dijo refiriéndose a Lule, también se refirió a Karina: "es una mina que hacía tortas, tiraba las cartas y hoy maneja todo esto, ¿Cómo hacés?".

El sistema de "repartija" que dejó entrever Diego Spagnuolo

Estos audios fueron difundidos por Carnaval Stream, el programa de Mauro Federico, que ya habían publicado junto con Jorge Rial las primeras tandas de declaraciones. Como las otras veces, no hubo referencias temporales ni una explicación sobre cómo se obtuvieron las grabaciones. No obstante, se cree que los audios habrían sigo gravados entre agosto de 2024 y junio de 2025.

En otra parte de estas grabaciones que salieron a la luz, habla sobre la 'repartija' que se realizaba en Discapacidad y la droguería Suizo Argentino, de los hermanos Kovaklivker, apuntada por el pago de sobornos.

Karina Milei, Martín Menem y otros funcionarios del Gobierno involucrados en las coimas para la compra de medicamentos.

"A ver, estaban todas las empresas calientes", dice la voz atribuida a Spagnuolo. "Es cuestión de que vayan a preguntar para que los tipos empiecen a hablar. Nosotros ya tenemos todo repartido. Vos sabés que vendes 10, yo sé que vendo 15 y este vende 40 y este vende 30, esa era la repartija que había. Este vendía 30, la Suizo [Argentina] ¿Hoy qué pasa? Hoy la Suizo vende 55/60 y 'ustedes venden 10, 10 y 20 y venden poronga, lo bueno lo vendo yo y vendo la mayor cantidad, y cobro siempre primero, y todo'. Y esta que tenía el 40%, hoy tiene el 20% y los mean, y obviamente está re caliente", se escucha en el audio. "Son desprolijos", aseveró el ex funcionario.

Sin dar nombres propios, siguió refiriéndose a supuestas irregularidades: "Le manotearon la caja a todo el mundo, no solamente a mí. Tienen frentes de conflicto en todos lados".

Qué dijo Spagnuolo sobre la vicepresidenta Villarruel

Por otro lado, el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad se refirió a la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien mantiene una relación distante con Javier Milei y su círculo más cercano. "No la incluyen en las decisiones, no le dan espacio en la Casa Rosada, ni siquiera tiene despacho", afirmó.

Spagnuolo relató que, en sus conversaciones con Villarruel, ella suele expresar su malestar: "Tengo que usar el mismo baño que todos. Soy la Vicepresidenta, me eligió el pueblo argentino. A mí me votaron, ¿quién votó a Karina?". Y añadió: "A Victoria la reconoce la gente, saben que no roba".