Los envíos automáticos a las provincias subieron 2,4% en agosto

El gobierno nacional compartió impuestos y otra clase de fondos con los estados subnacionales por un total de $5,1 billones.

Los envíos de coparticipación se empiezan a afectar por la debilidad de la recaudación nacional.

Un reporte de Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) plantea que en agosto el gobierno Nacional envió a las provincias $5.12 billones en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones. Eso implica un incremento real del 2,4% respecto de igual mes del 2024 y una suba del 4,2% en los primeros 8 meses.

Por su parte, la coparticipación pura, es decir las transferencias automáticas menos leyes complementarias y compensaciones, habrían aumentado un 3,2% real.

"La suba de la coparticipación neta registrada en agosto se explicaría, fundamentalmente, por la mejora real interanual del 11% en la recaudación del Impuesto a las Ganancias ", señala el informe del IARAF.

El trabajo indica que "incidió de manera positiva en la recaudación del tributo el hecho de que recientemente mediante una resolución administrativa se cambió el esquema de anticipos de personas jurídicas, disminuyendo el importe abonado en junio e incrementando el de meses siguientes".

Por otro lado, e IARAF sostiene que "la recaudación de IVA tendría un muy leve incremento real interanual del 0,4% en agosto, de acuerdo con la información provista por la DNAP".

"En conjunto la recaudación de IVA y Ganancias habría registrado una suba real interanual del 4,6%. Luego, en el acumulado de los primeros ocho meses del año de la suma de estos tributos, la variación interanual real habría sido positiva por 1%", dice el trabajo.

Neuquén se mantiene entre las primeras 5 provincias

Hubo una amplitud de 3,5 puntos porcentuales, entre Buenos Aires (+4,2%) que fue la jurisdicción con mayor suba y Santa Fe (0,7%), la de menor incremento.

El el caso de Neuquén, la provincia recibió en agosto $86.366 millones, de manera que en los primeros ocho meses acumula transferencias automáticas por $649.221. Eso implica incremento real del 2,7% en agosto, y del 4,2% en lo que va del año. En lo que va del año la provincia se ubica en el quinto puesto entre las que mas fondos han recibido.

Captura de pantalla 2025-08-30 10:17:15

En primer lugar está Buenos Aires (7%), seguida por Salta (6,7%), Tucumán, 4,6% y Misiones, 4,4%.

En el acumulado a agosto del año, las transferencias automáticas por coparticipación, leyes complementarias y compensaciones alcanzaron los $38.7 billones, frente a $25.2 billones para igual periodo del año anterior. De este modo, exhibieron una variación nominal del 53,5%, que se traduciría en una suba real del 4,1% al descontar la inflación del período.