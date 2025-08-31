¿Qué dijo Vialidad Provincial sobre el deslizamiento en Cerro de la Virgen?

Un nuevo desprendimiento y deslizamiento causó sorpresa entre los vecinos de Chos Malal. Cómo ocurrió y que dijeron las autoridades de Vialidad al respecto.

En las última horas se conoció un nuevo deslizamiento y desprendimiento en Cerro de la Virgen en Chos Malal generó gran preocupación en los vecinos de la comunidad por el riesgo que implica el transitar en la zona.

Según indicaron, se trataría de una obra en proceso y que que este deslizamiento es parte de lo que se está trabajando mecánicamente para que se desprenda, aunque las lluvias en la zona aceleraron esta situación. En el lugar trabajan tanto el Ejército Argentino como Vialidad Provincial con un estudio de la Universidad de San Juan que guía todo el procedimiento.

Según explicaron, la obra se realiza en diferentes frentes de la montaña, y en el sector donde se produjo el movimiento de tierra no se estaba trabajando activamente. En ese sentido, remarcaron que se encuentra prohibido circular por la intervención del Cerro, hasta que esté concluida la remediación.

desprendimiento cerro la virgen (1)

El presidente de Vialidad Provincial pidió que "la gente no circule"

Tras conocerse este desprendimiento, el Presidente de Vialidad y su equipo, así como el Intendente de la ciudad y el delegado de la región del Alto Neuquén, recorrieron el lugar y explicaron lo sucedido.

"Nos tomamos casi un año y medio, dos en estudiar la montaña, no salimos el día que se produjo el evento a sacar el material y meter maquinaria", explicó José Dutsch, presidente de Vialidad Provincial mencionando el estudio que se llevó a cabo sobre la montaña, previo a este deslizamiento.

"Cuando se analizaba de qué manera íbamos a realizar las tareas, la gente de la Universidad de San Juan nos dio varias alternativas porque podíamos tener -inclusive trabajando nosotros con equipos nuestros- algún deslizamiento", agregó.

"Pedimos que la gente no circule, que esperen que terminemos con la obra. Sabemos que a todo el mundo le apura venir y ver que estamos haciendo pero en muy poco tiempo seguramente vamos a terminar con las tareas", concluyó Dutsch.

En este sentido, el delegado de la región del Alto Neuquén, Gustavo Coatz destacó que se encontraban en el lugar para "aclarar rápidamente, para no ocultar sino con transparencia decir que fue lo que sucedió, que estaba dentro de los cálculos". Y sumó: "No queremos que nadie tenga un daño o pierda su vida, entonces es que no es un lugar transitable y no vamos a poder tener la policía 24 horas para que se transite".

Cómo es el plan de trabajo que se está realizando en Cerro de la Virgen

El plan de trabajo en la zona del cerro es en base a un estudio que realizó la fundación de la Universidad de San Juan "sobre el comportamiento del macizo" y en base a esto la zona fue dividida en taludes. El presidente de Vialidad Provincial, José Dutsch, informó a mediados de julio que "en dos meses y medio más, vamos a estar terminando con el saneamiento de todo lo que es el macizo".

El área de intervención fue dividida en cinco taludes, y en este momento las tareas se realizan en el talud Nº 1, considerado junto al Nº 2 como el de mayor peligrosidad, de la que ya se removieron de la zona 35.000 metros cúbicos de material. Según explicó Dutsch, el cómputo final ronda los 80.000 metros cúbicos en todos los sectores.