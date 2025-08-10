Derrumbe en el Cerro de la Virgen: cómo sigue el plan de trabajo en la Ruta 43

Pese a las nevadas, las tareas de remoción que se realizan en la zona continúan con éxito. El fenómeno que sacudió a Chos Malal en 2023.

El gobierno provincial informó que se encuentran "muy conformes" con la remediación del tramo de la Ruta Provincial 43 que se vio afectado en agosto del año 2023, por el derrumbe del cerro de la Virgen en Chos Malal .

El plan de trabajo que se está realizando en la zona es en base a un estudio que realizó la fundación de la Universidad de San Juan "sobre el comportamiento del macizo" y en base a esto la zona fue dividida en taludes. El presidente de Vialidad Provincial, José Dutsh, informó que "en dos meses y medio más, vamos a estar terminando con el saneamiento de todo lo que es el macizo".

El área de intervención fue dividida en cinco taludes, y en este momento las tareas se realizan en el talud Nº 1, considerado junto al Nº 2 como el de mayor peligrosidad, de la que ya se removieron de la zona 35.000 metros cúbicos de material. Según explicó Dutsch, el cómputo final ronda los 80.000 metros cúbicos en todos los sectores.

El plan de trabajo se está cumpliendo y, pese a que sea una época invernal, que algunos días no se pudieron trabajar, a partir del "convenio que hicimos con el Ejército, estamos muy conformes con el trabajo que se viene haciendo".

cerro de la virgen 2

Reparación de la ruta 43

Cuando se terminen estos trabajos de reparación, se continuará con la recuperación "de la carpeta asfáltica y la luminaria que quedó destruida con este derrumbe", dijo. Y agregó: "El esquema de trabajo que ellos nos han propuesto, lo estamos cumpliendo. Son 120 días de trabajo, de los cuales estamos en el 40 por ciento del tiempo".

Este trabajo de reparación comenzó el pasado 15 de mayo y se encuentran a cargo del mismo el Batallón de Ingenieros de Montaña VI del Ejército Argentino y de la dirección provincial de Vialidad. Asimismo, se cuenta con la asistencia técnica de la municipalidad de Chos Malal que conduce el intendente Nicolás Albarracín. En total, implican remover 84.100 metros cúbicos.

Actualmente, los trabajos se concentran en la ladera del cerro que colapsó hace dos años, interrumpiendo la conectividad terrestre en la zona del Alto Neuquén.

cerro de la virgen 3

El sector permanece cerrado al tránsito para facilitar las labores de logística y remoción. Sin embargo, se dispuso un desvío que permite mantener la conexión vial con el departamento Minas.

El desprendimiento tuvo lugar en agosto de 2023 y obstruyó la ruta provincial 43, afectando desde entonces la comunicación en el Alto Neuquén. Como medida provisoria, Vialidad provincial habilitó un desvío por la ribera del Curi Leuvú y encargó a la Fundación Universidad de San Juan un estudio técnico para determinar las causas y proponer soluciones.

El material acumulado sobre la calzada tras el desmoronamiento ya fue retirado y trasladado a un depósito final, donde se reutilizará para reforzar la margen izquierda del río mencionado.

Sobre el Cerro de la Virgen

El cerro de la Virgen tiene 1131 metros sobre el nivel del mar y es el escenario de una tradicional excursión de senderismo, con un camino de baja dificultad hasta el mirador natural y el monumento a la Virgen María, aunque cuenta con un camino más exigente para los que quieran llegar hasta el hito que colocó el Ejército Argentino para marcar la altura máxima. Cada 8 de diciembre, día de la Virgen, se celebran tradicionales peregrinaciones hasta el monumento en medio de la estepa, con coirones y jarillas, desde donde se puede apreciar el valle de Chos Malal y llegar hasta un mirador natural que permite apreciar el paisaje.