Conmoción en el norte neuquino por la muerte de un docente y bombero voluntario: "De gran carisma y vocación"

Las redes sociales se llenaron de tristes mensajes que despedían a Enzo Páez, destacado por su labor como bombero voluntario y también docente de Educación Física.

"Una gran persona que hizo escuela pública con su compromiso docente y social", así describió el gremio Aten a Enzo Páez, el docente de educación física y bombero voluntario que murió este sábado en Chos Malal .

La tristeza por su muerte inundó a las localidades del norte neuquino , como ocurrió en Taquimilán, que se vio consternado por la terrible noticia. Inclusive, la municipalidad de la mencionada ciudad lo despidió: "Hoy nos toca despedir a un ser extraordinario, quien ha dejado en nuestra comunidad una huella imborrable y que a perdurado a los largos de los años y que lo seguirá haciendo".

"Siempre recordaremos tu llegada Enzo a nuestro pueblo y los aportes desde el primer momento , tu vocación por voley local donde lograste y llevaste muchos éxitos entre los niños y jóvenes del momento, fuiste quien creo, impulso y desarrollaste Bomberos Voluntarios Taquimilán y todo lo aportado comunitariamente día a día" , agregaron.

"Nos enseñó el camino": la cruda despedida de los Bomberos Voluntarios de Taquimilán

La noticia impactó en varias localidades y en todas las publicaciones que lo recuerdan destacan su compromiso social y con la educación pública. Varios cuarteles de bomberos lo despidieron, entre ellos el de Chos Malal, donde fue parte del cuerpo activo durante varios años.

El cuerpo de Bomberos Voluntarios de Taquimilán, lo despidieron como quien "supo ser fundador de nuestra central, aquel que nos enseñó el camino, y hoy lo transitamos gracias a su ejemplo".

enzo paez bombero docente

El cuerpo de bomberos de Andacollo, de Junín de los Andes, Plaza Huincul, Aluminé, entre otros. Su velatorio se llevó a cabo este domingo por la mañana en el cuartel de Chos Malal.

Páez logró atravesar los corazones de cientos de habitantes del norte neuquino, llegando condolencias desde diversas localidades hacia su familia y lamentando su partida. El municipio de El Cholar destacó que Enzo dejó "su huella en Vilú Mallín". "Su carisma, entusiasmo, dedicación y cordialidad, invitaba a acompañarlo en cada propuesta que sugería. Se ocupó de la organización para la recepción de los grupos de estudiantes, pensó y armó circuitos para mostrar el bello paisaje de Vilú Mallin y propuso muchas de las actividades que se desarrollan", indicaron en un posteo.

Aunque no se reveló cual fue el motivo de su muerte de forma oficial, muchos vecinos que lo despedían en redes sociales hacen alusión a que Enzo atravesaba una difícil enfermedad que no habría logrado superar.

"De gran carisma y vocación Enzo recorrió escuelas de la Localidad y el Distrito, puso su impronta en el CEF 5 y en la Planta de Campamento 7, que hace poco visitamos y esperábamos su recuperación para poder llevarlo a él para que pudiera apreciar el gran legado que dejó", expresaron desde el Distrito Escolar 5 de Chos Malal.