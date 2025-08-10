Denuncian que emiten multas del 2022 por exceso de velocidad en Añelo

Vecinos de Rincón de los Sauces recibieron multas viejas de más de 280 mil pesos. Aseguran que nadie les responde si son legales. No saben qué hacer.

Un vecino de Rincón de Sauces denunció que recibió en los últimos días una multa por exceso de velocidad en la ruta 7 en la zona de Añelo. Con una imagen captada por radar le indicaron que circuló a 88 kilómetros por hora, cuando en ese tramo la máxima permitida es de 60 kilómetros. ¿Lo raro? El asombro del conductor es que la infracción la habría cometido el 19 de diciembre del 2022.

Como las multas en Neuquén prescriben a los tres años, lo poco que falta para llegar a esa fecha asombró al vecino que aún no sabe si debe pagar o no. Gustavo Aranda, vecino que recibió la infracción, confirmó a LMNeuquén que llama todos los días al teléfono que se indica en la multa, pero que no logró que alguien le explique el porqué de la tardanza para emitir la supuesta multa.

"Están llegando a Rincón de los Sauces supuestas infracciones cometidas por usuarios que datan de años atrás. En mi caso de tres años atrás y también conozco un caso del mismo periodo y otros del año 2023", alertó Aranda.

radares rtua

El supuesto infractor dijo que no puede detectar si esta multa es veraz o si es un intento de fraude. "Nadie sabe responder a mis consultas, me comuniqué a números de WhatsApp que figuran en la multa y a un 0800 y también a través del buscador de Google", relato el vecino.

Además, Aranda indicó que hizo un análisis de toda la información sobre radares en la zona y que tampoco pudo detectar si hay algún radar en la zona de Parque Industrial de Añelo y menos en qué kilómetro de la Ruta 7 estaría ubicado.

Falta información

"No detallan kilómetros, altura, ubicación precisa ni homologación de estos radares como para tomarlo con seriedad y saber realmente la veracidad de dichas infracciones", afirmó el hombre, quien dijo además que pareciera que con esto se busca "recaudar".

multa

En ese sentido, el vecino opinó que además habría que "mejorar esas calles y hacerlas más segura para las familias". "Somos muchos los que circulamos por la Ruta 7, deben tener mejor iluminación en horas nocturnas, estar móviles municipales o viales ayudando y no multando a los que circulamos frecuente y ocasionalmente por esas zonas ya que es obligación pasar", consideró.

"Da mucha impotencia también saber que reclamar esta clase de casos es medio en vano ya que te obligan a pagar y si no lo hacés quedás en falta", insistió el vecino, quien además consideró que los montos de las multas son "exorbitantes".

La multa recibida por Aranda vence el 23 de agosto y dice que su valor real, sin el descuento por pago voluntario, es de 478 mil pesos, además incluye 41.825 pesos por gastos administrativos. Finalmente, hace un descuento por lo que la multa queda en 280.825 pesos. El vecino aseguró que seguirá llamando para obtener explicaciones sobre el porqué de la demora en la emisión de la infracción. "No me acuerdo dónde fui la semana pasada, imagínese hace tres años y menos esa fecha", concluyó.