Pronóstico: cómo comenzará la semana en Neuquén

El SMN anticipa máximas cercanas a los 20°C en algunas regiones y condiciones invernales más marcadas en cordillera y meseta.

Tras un fin de semana marcado por temperaturas primaverales, la semana comenzará con temperaturas agradables para toda la provincia . Enterate como estará en cada región.

Los próximos días, la ciudad de Neuquén tendrá temperaturas agradables y cielo con nubosidad parcial . El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este lunes una mínima cercana a los 6°C y una máxima de 20°C , en un contexto de vientos moderados del oeste y ausencia de precipitaciones. El martes se mantendrán las condiciones templadas, aunque hacia la mitad de la semana se espera un descenso paulatino de las marcas térmicas y aumento de la nubosidad.

Durante el lunes, la capital provincial tendrá un amanecer fresco, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que irán en ascenso hacia la tarde, cuando se alcancen los 20°C. Los vientos soplarán del sector oeste, con intensidad moderada y ráfagas ocasionales.

Viento (2).JPG Maria Isabel Sanchez

El martes repetirá un patrón similar, aunque se prevé que la nubosidad aumente a partir de la tarde-noche. Desde el miércoles, la llegada de aire más frío provocará un descenso de las máximas, que se ubicarán entre 14°C y 16°C, con mínimas cercanas a los 2°C el jueves.

Región Cordillerana y centro de la provincia

En San Martín de los Andes, Villa La Angostura y alrededores, el panorama será -lógicamente- más invernal. El lunes comenzará con mínimas por debajo de 0°C y heladas generalizadas. El cielo estará parcialmente nublado, con posibles lloviznas y nevadas débiles en zonas altas durante el martes y miércoles. El viento del oeste se intensificará en pasos cordilleranos, pudiendo registrarse ráfagas fuertes. Las máximas oscilarán entre 6°C y 10°C, con sensación térmica inferior por efecto del viento.

La meseta central neuquina se caracterizará por amplitud térmica pronunciada. El lunes y martes tendrán mínimas entre -2°C y 2°C y máximas de 12°C a 15°C. Se prevén heladas matinales y cielo parcialmente nublado, con vientos moderados del oeste. El jueves se espera un leve descenso adicional de las temperaturas diurnas, manteniendo el ambiente frío durante la madrugada.

Nevada San Martín de los Andes 27/07/2025 (4) Federico Soto

Zona centro

En el centro de la provincia, las condiciones serán frías y secas. Las mínimas estarán entre -3°C y 1°C, mientras que las máximas se ubicarán entre 12°C y 14°C. El lunes y martes el cielo estará mayormente despejado, pero desde el miércoles se incrementará la nubosidad. El viento será moderado del oeste, con ráfagas ocasionales.

Recomendaciones

El SMN recomienda tomar precauciones ante la posibilidad de heladas en zonas rurales y rutas, especialmente en cordillera. En áreas de montaña, la probabilidad de nevadas, aunque débil, podría afectar la circulación, por lo que se aconseja portar cadenas y estar atentos a los partes viales.

Con este escenario, la provincia de Neuquén transitará una semana con contrastes: mientras la capital y el Alto Valle disfrutarán de tardes templadas en el arranque, las regiones cordilleranas y la meseta mantendrán un clima típicamente invernal, recordando que agosto todavía puede traer sorpresas climáticas.