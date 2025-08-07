Pronóstico: cómo estará el tiempo este jueves 7 de agosto en Neuquén

El jueves comenzará con temperaturas bajo cero en varias zonas de la provincia, cielo despejado y vientos leves. Las máximas superarán los 15 grados.

Neuquén capital y gran parte de la provincia mantendrán un patrón climático estable y seco , con mañanas frías , tardes templadas y ausencia de precipitaciones al menos hasta el inicio de la próxima semana. Las condiciones meteorológicas permitirán una buena planificación de actividades al aire libre y traslados, especialmente durante el día.

Este jueves 7 de agosto , el tiempo en Neuquén se presentará estable, con cielo mayormente despejado y temperaturas templadas por la tarde. En la capital provincial, la temperatura mínima será cercana a los 1°C, mientras que la máxima alcanzará los 17°C , según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) .

En el Alto Valle , la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) anticipó cielo despejado durante toda la jornada, con temperaturas extremas entre –3°C al amanecer y máximas que rondarán los 14 a 16°C por la tarde. El viento se mantendrá leve, con dirección predominante del noreste. Las condiciones seguirán sin cambios significativos durante los próximos días.

En diálogo con medios regionales, especialistas del SMN recordaron que estos valores se encuentran dentro del comportamiento habitual del invierno neuquino. “Durante agosto todavía se observan jornadas con heladas por la mañana y tardes con temperaturas en ascenso, especialmente bajo cielo despejado”, indicaron.

Clima - Invierno - Frio (2) Claudio Espinoza

Pronóstico extendido

Para el viernes, se esperan mínimas cercanas a 1°C y máximas en torno a los 17°C. Cielo despejado y viento leve. El sábado, en tanto, la jornada algo más fresca, con mínima de 1°C y máxima estimada en 14°C. Sol brumoso durante todo el día. El domingo se espera un aumento de nubosidad. Las temperaturas continuarán en ascenso, con una mínima de 5°C y una máxima cercana a los 18°C.

La próxima semana comienza con un lunes ventoso, especialmente por la tarde, pero mucho más cálido. La temperatura máxima podría llegar a los 20°C, mientras que la mínima será de 8°C. Para la continuidad de la semana, mayormente soleado con nubosidad variable y descenso leve de las temperaturas. Las máximas oscilarán entre 14 y 18°C, con mínimas entre 2 y 4°C.

Clima - Invierno - Frio (11) Claudio Espinoza

Panorama en la provincia

La zona centro de la provincia tendrá mínimas de hasta –3°C. Las tardes se mantendrán templadas, con máximas de entre 14 y 16°C. Se prevé cielo despejado y vientos débiles. En el norte neuquino la mínima rondará los –4°C. El tiempo será estable, con cielo mayormente despejado y máximas que podrían alcanzar los 15°C.

En zona cordillerana, por su parte, se esperan mínimas de entre –4 y –2°C, con máximas que no superarán los 6°C. El cielo se mantendrá despejado hasta el sábado, pero la AIC no descarta el ingreso de nubosidad hacia el domingo o lunes, sin pronóstico de lluvias en lo inmediato.

Recomendaciones