Neuquén realizará una torta de 100 metros por el Día de las Infancias

El SAF de San Lorenzo recibirá tortitas para armar la torta más larga y apoyar más de 50 merenderos locales.

Este domingo, el SAF del barrio San Lorenzo se transformará en escenario de una cruzada cargada de dulzura, comunidad y generosidad, con la nueva edición del tradicional evento, la "torta infantil más larga del mundo".

La ciudad convoca a todos sus vecinos a participar trayendo tortas caseras que contribuyan a armar un gigantesco mesón de 100 metros. Vanessa Díaz , pastelera del oeste neuquino, es la mente y el corazón detrás de esta iniciativa. Desde que la ideó en 2007, mientras estudiaba organización integral de eventos, el proyecto se transformó en una verdadera “fiesta comunitaria”.

Hoy, en su décima edición, busca superar los 100 metros de largo , con un enfoque claro: jerarquizar la profesión pastelera y poner el corazón en las infancias. El evento que comenzó a las 13 horas contará con la participación de diversos gastronómicos, entre ellos pasteleros, chef y un reconocido chocolatero de Tralcó.

AM la torta infantil mas larga del mundo (6).JPG Agustin Martinez

Un equipo gastronómico será el encargado de medir y organizar las tortas, armando los primeros metros en vivo. Todos van a probar alguna de las tortas realizadas para el evento y las restantes serán las que irán a cada uno de los merenderos y comedores que ya se inscribieron para esperar esta donación.

Cada familia, amigos y todos los que se acerquen a donar una torta van a poder quedarse para disfrutar de una tarde de juegos, peloteros, magia, danza y música para los más chicos.

Entre las actividades que podrán encontrar en el SAF del Oeste, será un show de magia, un tributo a Michael Jackson, presentaciones de Danzarte Patagonia y chocolate caliente preparado por el Ejército, que también repartirá porciones de torta para todos los presentes.

El proyecto de realizar la torta más larga del mundo

"La Torta infantil más larga del mundo es un anhelo que tengo en mi corazón desde hace muchos años, nace de la necesidad de crear un ámbito para la gastronomía dulce, tan en boga en estos últimos tiempos, pero con aristas que tienen que ver conmigo y mi visión global de enlazar lo comunitario con lo jerárquico a nivel diseño, imagen y profesionalismo", describió su creadora tiempo atrás en diálogo con LMNeuquén.

Díaz contó que en este evento participan amas de casa, profesionales, amantes de la pastelería, chefs, tías, abuelos, mamás y papás, instituciones, comercios, empresas y asociaciones civiles.

La torta infantil más larga del mundo

"Luego estas tortas son donadas a merenderos de la ciudad de Neuquén y aledaños, mostrando a través de redes y notas su hacer diario en los lugares que están ubicados ya que el mérito es de cada una de las personas que día a día permiten que niños, niñas, adolescentes y mayores tengan el alimento necesario para fortalecer su crecimiento, a parte son amparo de muchas otras necesidades como el deporte y el estudio", agregó.