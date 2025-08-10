Alerta amarilla por lluvias y frío extremo: las provincias afectadas

El SMN alerta que las precipitaciones pueden ser en forma de nieve en las zonas más altas; en la Ciudad, la máxima será de 18 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias y frío extremo para esta jornada de domingo 10 de agosto que rige en tres provincias. Además, el organismo advirtió que en algunas zonas caerá nieve. El pronóstico para todo el país.

Las provincias bajo alerta amarilla por lluvias y frío extremo son el sur de Neuquén , el oeste de Río Negro y el noroeste de Chubut , donde se esperan valores de precipitación acumulada de entre 15 y 30 milímetros. Además, no se descarta que las precipitaciones se registren en forma de nieve en las áreas de mayor altura.

En este marco, el SMN emitió una serie de recomendaciones para mantener segura a la población y evitar mayores inconvenientes:

-Eevitar actividades al aire libre;

-No sacar la basura;

-Retirar objetos que impidan que el agua escurra;

-Quedarse lejos de zonas costeras y ribereñas;

-Mantenerse informado por las autoridades;

-Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

clima

El pronóstico para el resto del país

El organismo que depende del Ministerio de Defensa informó que, en el centro del país y la región pampeana se prevé cielo parcialmente nublado por la mañana, despejado al mediodía, algo nublado por la tarde y nuevamente despejado por la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 7°C y los 21°C, y durante la tarde se registrarán vientos de hasta 31 kilómetros por hora.

En la región de Cuyo se espera cielo algo nublado por la mañana y ligeramente nublado durante el resto de la jornada. Las temperaturas se ubicarán entre los 4°C y los 19 grados, con vientos de hasta 22 kilómetros por hora en horas de la mañana.

En el norte del país el día comenzará con cielo ligeramente nublado, neblina durante el mediodía y condiciones despejadas por la tarde y la noche. La temperatura mínima será de 1°C y la máxima de 19°C, con vientos suaves de hasta 12 kilómetros por hora durante toda la jornada.

Finalmente, en la Patagonia se prevé cielo parcialmente nublado por la mañana y el mediodía, y mayormente nublado durante la tarde y la noche. Las temperaturas variarán entre los 3°C y los 12°C, y se esperan vientos de hasta 22 kilómetros por hora hacia el mediodía

Alerta por frío en el norte

Clima norte

A su vez, el SMN también emitió una alerta amarilla por frío extremo en el norte del territorio nacional. Este aviso, que tiene un efecto de “leve a moderado en la salud”, puede ser peligroso, sobre todo para los grupos de riesgo como niños y niñas, mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.

La alerta rige sobre la totalidad de la provincia de Misiones, el norte de Corrientes y el sur de Formosa. En esas regiones se espera que las temperaturas bajen de forma abrupta y alcancen mínimas que se acerquen incluso a los 0 grados.

El clima en el AMBA

En tanto, el organismo dependiente del Ministerio de Defensa también emitió el pronóstico para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en donde la jornada se presentará con cielo despejado durante la mañana y el mediodía, y parcialmente nublado por la tarde y la noche.

La temperatura mínima comenzó en los 7 grados, mientras que la máxima llegará a los 17º, con vientos de hasta 12 kilómetros por hora durante todo el día, la humedad será del 90 por ciento y la visibilidad será buena.

El viento norte seguirá durante toda la semana y hasta la tarde del miércoles para que las temperaturas sigan en ascenso, por lo que las máximas podrían alcanzar incluso los dos dígitos y llegar hasta los 21 grados. Tras esto, el ingreso de un frente frío devolverá al invierno con una fuerte caída del mercurio para el próximo fin de semana.