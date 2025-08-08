Alerta amarilla por temperaturas extremas de frío: a qué provincias afectará

En la antesala del fin de semana, el SMN advirtió sobre el fenómeno que afectará varias zonas del país.

Desde el SMN se indicó que se recomienda tener en cuenta una serie de recaudos ante las alertas.

Cuando se transita el segundo mes del invierno, hay advertencias sobre varios fenómenos climáticos en distintas partes del país, donde se anticipa la presencia de una fuerte ola de frío con temperaturas extremas.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitieron en las últimas horas una alerta amarilla que afectará a cuatro provincias para este viernes 8 de agosto.

Según se precisó, esta alerta indica que las temperaturas pueden tener un efecto leve a moderado en la salud y que pueden ser peligrosas , sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

Se trata de una alerta amarilla por temperaturas extremas de frío, que alcanzarán a:

-Buenos Aires -Berisso, Ensenada, La Plata, este de Castelli, de Chascomús, de Dolores, de Ledezma, de Magdalena, de Punta Indio, de Tordillo.

-Entre Ríos -Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay.

-Corrientes -Monte Caseros.

-San Luis- zona baja de Coronel Pringles y de General Pedernera.

mapa_temp_extremas (3)

Recomendaciones ante una alerta por frío extremo

Ante la vigencia de esta alerta por temperaturas extremas, el SMN brindó una serie de recomendaciones para la protección de la salud y seguridad de la población.

-Ropa adecuada: usar varias capas de ropa, en caso de ser posible, de materiales aislantes como lana y tejidos térmicos. Cubrir bien las extremidades: manos, pies, cuello y cabeza.

-Calzado cerrado y abrigado: asegurate de que el calzado sea impermeable y aislante, al evitar que tus pies se mojen o enfríen.

-Evitá la exposición prolongada al frío, sobre todo si padecés enfermedades respiratorias como asma o bronquitis.

-Si es necesario, utilizá mascarillas o bufandas para cubrir la boca y nariz al salir al exterior, y evitar inhalar aire frío de forma directa.

-Limitar el tiempo de permanencia al aire libre. Si es inevitable salir, realiza actividades físicas ligeras para mantener el cuerpo en movimiento y generar calor.

-En casa, asegurate de que las ventanas y puertas estén bien cerradas. Utilizá calefacción, pero con precaución para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

-Controlar la temperatura interna de las viviendas, sobre todo en lugares donde residen personas con movilidad limitada.

-Evitar actividades en el exterior durante las horas de mayor frío.

- Hidratación y alimentación.

- Cuidado con la formación de hielo en calles y caminos.

-Revisión de equipos de calefacción.

El tiempo en Neuquén para este viernes y el fin de semana

Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada se desarrollará sin precipitaciones y con vientos leves del sector norte en Neuquén.

El panorama extendido anticipa días mayormente soleados y sin lluvias. El sábado 9 de agosto continuará con buen tiempo, con una mínima de 0°C y una máxima de 16°C. El cielo se mantendrá despejado durante casi toda la jornada y no se prevén vientos intensos ni cambios bruscos en la presión atmosférica.

TIEMPO-ARCOIRIS- NEUQUÉN Gentileza A.C.

Para el domingo 10, las condiciones meteorológicas seguirán estables, aunque el cielo comenzará a cubrirse de forma parcial. La mínima subirá a 4°C y la máxima llegará a 17°C. La nubosidad se incrementará hacia el final del día, pero no se esperan precipitaciones ni fenómenos adversos.