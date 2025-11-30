Paritarias 2026: asambleas en ATEN para debatir la propuesta del Gobierno

Las bases del sindicato de los trabajadores de la Educación darán mandato a la dirigencia para que responda al Ejecutivo provincial.

La Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén ( ATEN ) votará este lunes 1 de diciembre, con asambleas en toda la provincia, si acepta o rechaza la propuesta salarial del Gobierno para la paritaria 2026.

El Gobierno provincial presentó a ATEN la misma propuesta salarial que ya hizo llegar al resto de los gremios estatales : la continuidad del ajuste por Índice de Precios al Consumidor (IPC) trimestral durante el primer semestre de 2026. Fue en el marco de la tercera reunión paritaria del sector docente, que se realizó por la tarde y donde el Ejecutivo llevó una oferta que difiere de la rechazada previamente por el sindicato.

Según informó la conducción provincial de ATEN a sus afiliados, el planteo oficial consiste en “prorrogar el IPC trimestral por el primer semestre del año próximo”, un esquema que el gremio ya había cuestionado en encuentros anteriores, pero que volverá a ser evaluado antes de una definición formal.

Paritarias - ATEN -Gobierno (15) Claudio Espinoza

Ante esta propuesta, las autoridades sindicales resolvieron convocar a asambleas en toda la provincia para este lunes 1 de diciembre, con el objetivo de garantizar “la más amplia participación” de las y los trabajadores de la educación. Allí cada seccional debatirá la propuesta del Gobierno y definirá si corresponde aceptarla o rechazarla.

Desde el gremio destacaron que la decisión de llevar la discusión a las bases responde a la necesidad de “analizar colectivamente lo propuesto”, especialmente teniendo en cuenta que se trata de una oferta que, aunque similar a la anterior, mantiene puntos que generaron reparos en las asambleas previas.

Paritarias - ATEN -Gobierno (10) Claudio Espinoza

Los detalles de la propuesta del Gobierno

Según consta en el acta oficial de la reunión, el Ejecutivo planteó:

Aplicar una actualización salarial por IPC para el período enero-junio de 2026.

Los períodos de actualización serán abril/26 y julio/26 .

Para la actualización de abril se tomará como base el salario de marzo de 2026 y se aplicarán las variaciones del IPC de enero, febrero y marzo.

Para la actualización siguiente se aplicará la variación acumulada del trimestre inmediato anterior (abril, mayo y junio) sobre el salario conformado en abril.

El cálculo de los incrementos se realizará como una media ponderada del 50% del IPC provincial y 50% del IPC nacional, tal como establecieron la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC) y el INDEC.

El Gobierno también propuso conformar una nueva mesa de negociación antes de finalizar la vigencia del posible acuerdo, para definir los pasos salariales posteriores al primer semestre.

Paritarias - ATEN -Gobierno (14) Claudio Espinoza

La postura gremial y los planteos realizados

De acuerdo al acta, ATEN señaló durante la reunión que:

Reconoce el valor de volver al esquema de actualización por IPC, pero reitera que la pauta salarial debe incluir recomposición , un punto que consideran ausente en la propuesta oficial.

Insistió en la necesidad de incorporar al salario básico el adicional por desarrollo profesional docente establecido por la Ley 3447.

Solicitó continuidad en el trabajo de las mesas técnicas dentro del ámbito del Consejo Provincial de Educación (CPE).

Entregó un relevamiento actualizado sobre el uso del boleto docente, reclamando respuestas oficiales al pedido de transporte público.