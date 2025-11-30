Video polémico: la Barbie humana reveló que se inyecta sangre de su hijo para no envejecer

La argentina radicada en Hollywood reveló que se somete a transfusiones con un método extremo para frenar el paso del tiempo.

Marcela Iglesias, conocida mundialmente como la Barbie humana , quedó en el centro de la controversia tras confesar que se inyecta sangre de su propio hijo como parte de un tratamiento para no envejecer . La modelo argentina, instalada en Hollywood , explicó que su objetivo es continuar persiguiendo el ideal de belleza que busca desde la adolescencia, una práctica que generó un intenso debate en redes y medios.

La argentina reveló que es algo “re normal”. Además, dijo que su obsesión por la longevidad, la llevó a adoptar diferentes tipos de procedimientos, entre ellos, cirugía mamaria, y lo que más llamó la atención, los tratamientos con células madre y las inyecciones de grasa de donante.

La transfusión a la que se somete, está involucrado su hijo de 24 años. Es que la mujer reveló que le extraen sangre a él y se la dan a ella. “Soy una especie de vampiro”, comentó Iglesias en una nota periodística.

En diálogo con C5N, Barbie Humana dio más detalles de estos extraños procedimientos. “Tengo casi muy pocas cirugías plásticas, en la cara siempre estoy considerando hacerme algo, siempre y cuando a mí me vea el espejo, me guste o no me guste. Por ahora me gusta lo que veo. Me preguntan muchos cuánto he gastado en todos estos tratamientos de envejecimiento. Bueno, alrededor de más o menos unos 100.000 dólares llevo gastado en un promedio de unos 8 años que vengo haciendo estos tratamientos”, indicó.

Además, señaló que el último tratamiento fue el "multigenerational plasma Transfusionamiento" que “requiere que a mi hijo le sacre un litro de sangre”.

“Esa sangre tiene que ser totalmente compatible con la mía, grupo factor. Y hay 47 análisis que se hacen para ver que seamos totalmente compatibles. Una vez que se ha dado eso, viene la transfusión de sangre, se le saca la sangre a mi hijo, se pasa por una máquina y me la inyectan a mí. Esa clínica solamente se encuentra aquí en Dallas, en Estados Unidos”, sumó.

Según informó, un tratamiento de estas características cuesta aproximadamente u$s15.000 y sorprendió al contar que se hizo un tratamiento con células madres de cordón umbilical de un donante.

“Me he hecho tratamientos de transferencia de grasa, también de un donante. Y bueno, eso para no tener que hacerme la liposucción y sacarme mi propia grasa e inyectármela en otras partes donde ya vamos perdiendo volumen y grasa facial”, agregó Marcela Iglesias.

La meca de la juventud eterna

Por otra parte, reveló que para ella “es una exigencia mantenerme joven por dentro”: “Siempre voy a lo que es el biohacking, que es el mantener las células madres lo más jóvenes posible. Aunque a lo mejor por afuera no nos veamos tan joven, por dentro nuestro cuerpo, nuestros órganos van a seguir siendo jóvenes porque las células van regenerando”.

En esa línea, hizo una fuerte reflexión sobre su forma de actuar: “Considero que retrasé el envejecimiento alrededor de unos 10, 15 años, más o menos. No tengo una obsesión con mantenerme joven, tengo una obsesión con envejecer dignamente, beautifully, como decimos en este país”.