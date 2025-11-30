Un joven de Neuquén diseñó una estación meteorológica que permitirá medir la calidad del aire en la ciudad

Se trata de un instrumento que será utilizado por el Departamento de Geografía de la UNCo. Conocé los detalles en la nota.

La Universidad Nacional del Comahue (UNCo) sumó esta semana una nueva herramienta de trabajo. Se trata de una estación meteorológica diseñada especialmente para medir la calidad del aire en la ciudad de Neuquén . La misma fue desarrollada y construida por el Laboratorio de Soluciones (LdS) a cargo del neuquino Matías Maestú .

“Fue un desafío vincular lo que es la rama electrónica y la medición con el ensamblado de una impresión 3D que ha sido siempre el campo en el que desde el laboratorio nos hemos manejado” explicó Maestú a LM Neuquén .

La estación cuenta con una placa, sensores, programación y desarrollo web . Además, el envío de datos en tiempo real mediante wifi. El dispositivo fue realizado bajo seguimiento y solicitud del Departamento de Geografía de la Facultad de Humanidades , con quienes se llevó adelante la instalación y puesta en funcionamiento.

Calidad del aire

La nueva estación permitirá registrar partículas en suspensión (PM10 y PM2.5), temperatura, humedad, presión atmosférica, velocidad y dirección del viento, datos fundamentales para comprender el comportamiento de los contaminantes en la atmósfera local. Toda esta información será de acceso abierto desde cualquier lugar del mundo, facilitando su consulta tanto para la ciudadanía como para instituciones públicas y privadas.

“Es un gran paso para el diseño 3D, que demuestra que puede ser clave para cumplir con las necesidades de la sociedad desde la innovación”, destacó el titular de LdS. A la vez, señaló la importancia de impulsar la creación de tecnología local, desarrollada íntegramente por profesionales de la región.

Según explico Maestú, la idea surgió como iniciativa de una doctora de la Facultad de Humanidades y desde el Departamento de Geografía le “plantearon la necesidad de generar un aparato de medición de calidad del aire con un precio reducido al de los sensores más profesionales”.

Este trabajo colaborativo tiene un solo objetivo, lograr una Neuquén más informada y ambientalmente consciente. Desde el Laboratorio subrayaron que las mediciones serán clave para sectores estratégicos como la industria hidrocarburífera, los gobiernos locales y las áreas vinculadas a la planificación urbana y ambiental.

¿Quién es el creador?

Nacido en Neuquén capital, Matías Maestú, tiene 26 años y se recibió de Diseñador Industrial en la Universidad Nacional de la Plata. Hace 1 año y medio, regresó a la región y revivió un proyecto gestado en la ciudad de las diagonales, el Laboratorio de Soluciones, que “surgió cuando arranqué la carrera y ya tiene un trayecto tanto con catálogos de productos personales como este tipo de soluciones que le brindo a la gente”.

El joven, explicó que mientras cursaba el segundo año de diseño se compró las impresoras “al principio más como hobby y después algunos compañeros me pedían que haga maquetas. Empecé después a desarrollar mis propios productos”.

El catálogo que ofrece el laboratorio es bastante amplio, abarca desde repuestos de herramientas, electrodomésticos, souvenirs para eventos o distintos productos confeccionados pedido.

Orgullo Neuquino

Con esta instalación, la UNCo contará por primera vez con un dispositivo de estas características desarrollado en Neuquén, fortaleciendo la producción de conocimiento abierto y el acceso a información ambiental crítica para el futuro de la región.

La Directora del Departamento de Geografía de la Facultad de Humanidades, Lorena Higuera, afirmó que “es una oportunidad no solo para poder acceder a las mediciones, sino también para que las autoridades provinciales y municipales puedan hacer políticas públicas”.

Higuera remarcó la importancia de contar con datos ambientales confiables en una provincia donde el desarrollo urbano y la actividad hidrocarburífera requieren un monitoreo permanente del aire.

Por su parte, el Laboratorio de Climatología y Calidad del Aire, a cargo de la doctora Marisa Cogliati, realizará el seguimiento técnico de las mediciones.