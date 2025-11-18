¿Sigue el viento? Así estará el clima esta semana

El SMN emitió un parte meteorológico con detalles del pronóstico para toda la provincia de Neuquén.

El viento volverá a ser protagonista en gran parte de la provincia durante los próximos días. Según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional, se esperan jornadas estables, sin lluvias, pero con ráfagas que se mantendrán activas especialmente entre el miércoles por la tarde y el jueves. El alivio comenzaría recién el viernes, aunque el viento no desaparecerá por completo.

En la ciudad de Neuquén , el miércoles tendrá una mínima de 15°C y una máxima de 27°C , con viento del oeste entre 23 y 41 km/h y ráfagas que alcanzarán los 51 a 59 km/h hacia la tarde y noche. No hay probabilidad de precipitaciones.

El jueves se prevé una mínima de 16°C y una máxima de 25°C , con viento sostenido de 32 a 41 km/h y ráfagas fuertes que podrían llegar nuevamente a 60–69 km/h . La probabilidad de lluvia se mantiene baja, entre 10 y 40% .

Imagen satelital del clima en Neuquén

El viernes ofrecerá un leve respiro: la mínima será de 12°C y la máxima ascenderá a 28°C, con viento más moderado, entre 23 y 31 km/h, sin ráfagas destacadas en el informe y con probabilidad de lluvia nula.

Región Centro

En Zapala, el miércoles presentará viento de 13 a 22 km/h por la mañana y aumento hacia la tarde con valores cercanos a los 31 km/h, acompañado de ráfagas de hasta 42–50 km/h.

El jueves se prevén ráfagas entre 60 y 69 km/h, con viento sostenido de 32 a 41 km/h y temperaturas de 11°C a 21°C.

El viernes disminuirá la intensidad, con viento entre 7 y 12 km/h, temperaturas de 12°C a 25°C y sin precipitaciones.

POLICIA ZAPALA.jpeg

Región Norte

Hacia Chos Malal, el viento también mostrará un comportamiento intenso a mitad de semana. El miércoles las ráfagas podrían llegar a 51–59 km/h, con viento sostenido entre 13 y 22 km/h.

El jueves se mantendrán ráfagas fuertes, entre 60 y 69 km/h, con una máxima prevista de 20°C.

El viernes baja la intensidad, con viento de 7 a 12 km/h y una máxima de 25°C, sin lluvias en la región.

Región Sur

En San Martín de los Andes, el miércoles presentará ráfagas que pueden alcanzar los 51–59 km/h por la tarde, con temperaturas entre 8°C y 18°C.

plaza san martin de los andes

El jueves continuará ventoso, con ráfagas similares y viento sostenido de 13 a 22 km/h, con máximas de 17°C a 22°C.

El viernes las condiciones mejoran: el viento baja a valores de 7 a 12 km/h, con máximas que treparán a 22°C y sin probabilidad de precipitaciones.