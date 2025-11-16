Cómo sigue el viento este domingo en Neuquén: detalles del pronóstico y la peor hora

Tras las ráfagas extremas del sábado, el domingo llega con sol y con un clima agradable. Pero las ráfagas parece que no se irán del todo.

El alivio después del viento feroz será parcial en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro. Luego de un sábado furioso con ráfagas que superaron los 80 km/h y dejaron árboles caídos, postes inclinados, cortes de energía y daños en distintos puntos de la región, este domingo vuelve el tiempo estable.

Aunque a no cantar victoria, porque el viento no desaparece del todo. Es más, en el pronóstico dice presente, aunque no con tanta intensidad como el sábado. Hasta la noche del sábado se habían reportado cortes de energía eléctrica en distintas zonas de Neuquén y Río Negro. Cinco Saltos, por ejemplo, estaba sin electricidad (corte programado) y en Centenario algunas zonas no tenían energía por la caída de cables y árboles.

También hubo dos grandes incendio en Centenario, uno de ellos otra vez cerca del frigorífico municipal, en un basural, que hace una semana había sido consumido por las llamas donde funcionaba un banco de alimentos de una fundación.

vientos fuertes.png Neuquén se vio afectada por una alerta amarilla por fuertes vientos.

Según los datos de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), la mañana del domingo arrancará algo nublada, con una temperatura cercana a los 14°C y viento del sur entre 23 y 31 km/h.

Durante la tarde el clima comienza a afianzarse, con parcialmente nublado y una máxima de 26°C, en un escenario mucho más amable que el del día anterior.

Viento en Neuquén: a qué hora será la peor hora

Sin embargo, la calma no será completa en la jornada. Hacia la noche, la AIC anticipa nuevamente el ingreso de viento del noroeste, con intensidades de 23 a 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h, un registro que continúa siendo significativo para una jornada posterior a un evento de viento extremo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) coincide en el pronóstico general, aunque proyecta valores de viento más fuertes en la franja nocturna. Para este domingo estima ráfagas cercanas a los 62 km/h, con cielo “mayormente despejado” durante el día y “parcialmente nublado” por la noche.

La presión atmosférica se mantendrá estable durante la mañana (1013 hPa) y tenderá a descender el lunes, cuando también se prevé un aumento del viento. Las temperaturas mínimas y máximas adelantadas para la semana muestran un comportamiento propio de noviembre, con jornadas cálidas y tardes de calor moderado.

A pesar del respiro climático respecto del sábado, el viento seguirá siendo protagonista en la jornada, aunque con menor intensidad. Debido a la gran cantidad de árboles y ramas que cayeron durante la jornada de ayer, las autoridades recomiendan evitar circular bajo árboles añosos, asegurar objetos sueltos en patios o balcones y conducir con precaución, sobre todo en zonas abiertas donde las ráfagas se sienten con mayor intensidad.

Cuando las ráfagas de viento llegaban a los 80 km/h en Centenario y la meseta era un tierral, un incendio intencional generó extrema preocupación y motivó a que tres dotaciones de bomberos voluntarios, Defensa Civil, personal policial de Comisaría Quinta y camiones cisterna intervinieran.

Centenario: fuego descontrolado por el viento

En Centenario, el fuego lo iniciaron desconocidos sobre la calle Entre Ríos al fondo donde vecinos vienen denunciado hace meses que hay un “basural a cielo abierto” donde constantemente arrojaron todo tipo de residuos y animales muertos. El fuerte viento provocó que las brasas llegaran hasta el predio de autopartes conocido como “chile loco” y allí fue imparable.r la salida.