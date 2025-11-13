Calor y sol radiante en Neuquén para el final de la semana: cómo estará el clima

Se esperan varios días con más de 30°C de máxima. Enterate cuándo llega el clima agradable y qué dijo la AIC.

Se espera calor en Neuquén para lo que resta de la semana. Así lo anunció la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) en su pronóstico extendido a 6 días. Durante cuatro de esos días se esperan máximas de 30°C o incluso mayores.

El jueves 13 , las temperaturas irán en aumento. Las máximas llegarán a 30°C y mínimas de 10°C por la noche. El viento será incluso más leve que el miércoles y el cielo estará completamente despejado todo el día.

El viernes 14 , el clima de cara al finde se volverá un poco más inestable. Durante el día se espera "sol radiante", según AIC, con 34°C y viento leve. A la noche, las temperaturas descenderán a 15°C y el viento llegará a ráfagas de 54 km/h . Esas condiciones se verán acompañadas por lloviznas dispersas.

Además, para el viernes el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas en la provincia de Neuquén. El organismo dependiente del ministerio de Defensa pronosticó ráfagas de hasta 60 km/h "ocasional granizo y abundante caída de agua en cortos períodos. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm que pueden ser superados localmente". Se espera que estas condiciones se sientan por la noche en el departamento Confluencia, el este de Añelo, este de Pehuenches y Picún Leufú.

Cómo va a estar el clima el fin de semana

Para el sábado 15, se esperan fuertes vientos y cielo parcialmente nublado, que se mantendrá durante todo el día. La velocidad promediará en 55 km/h. Las amplitud térmica será importante. Las máximas llegarán hasta 31°C durante la tarde y descenderán hasta 6°C a la noche.

El domingo 16, las condiciones se estabilizarán. El cielo estará despejado durante todo el día. El viento amainará con respecto al día anterior rondando los 30 km/h en promedio con ráfagas de hasta 40 km/h y las temperaturas descenderán con respecto al sábado, con mínimas de 3°C y máximas de 25°C.

Cómo empieza la próxima semana

Para el lunes de la próxima semana, el cielo amanecerá mayormente despejado y se llegará a 29°C de máxima. Para la noche, la temperatura descenderá hasta 12°C, se nublará parcialmente.

El martes 18 será otra jornada de calor y nubes. Estará parcialmente nublado todo el día. Las temperaturas llegarán a 34°C de máxima durante la tarde y descenderán hasta 10°C hacia la noche. El viento será moderado durante el día e irá en aumento de cara al final de la jornada, momento en el que se esperan ráfagas de hasta 62 km/h.

Vientos de casi 100 km/h, tormenta eléctrica y fuertes lluvias: el SMN emitió alerta amarilla

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió en las últimas horas una alerta amarilla por tormentas y fuertes vientos para este jueves en distintas partes del país. Y se aclaró que las condiciones climáticas podrían generar daños y afectar el desarrollo de actividades diarias en las zonas alcanzadas.

El organismo nacional señaló que se podrían registrar fuertes lluvias, granizo e intensas ráfagas de viento, con posibilidad de daños.

Según se precisó en la alerta amarilla por tormentas, se prevén lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundante caída de agua, granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente. El organismo estimó acumulados de 15 a 50 milímetros, con posibilidad de registros mayores en cortos períodos.

La advertencia alcanzará este jueves a las provincias de Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Salta, San Juan y Mendoza.

A su vez, el organismo dependiente del Ministerio de Defensa emitió otra alerta es por intensos vientos que afectará a la provincia de Santa Cruz. "El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 60 km/h, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h", difundió.