Vientos de casi 100 km/h, tormenta eléctrica y fuertes lluvias: el SMN emitió alerta amarilla

Según precisó el organismo, las condiciones climáticas podrían tener gran impacto en algunas localidades con abundante caída de agua.

El SMN emitió una serie de recomendaciones para evitar inconvenientes en el marco de una alerta amarilla por tormentas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió en las últimas horas una alerta amarilla por tormentas y fuertes vientos para este jueves en distintas partes del país . Y se aclaró que las condiciones climáticas podrían generar daños y afectar el desarrollo de actividades diarias en las zonas alcanzadas.

El organismo nacional señaló que se podrían registrar fuertes lluvias, granizo e intensas ráfagas de viento, con posibilidad de daños.

Según se precisó en la alerta amarilla por tormentas, se p revén lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundante caída de agua, granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente. El organismo estimó acumulados de 15 a 50 milímetros, con posibilidad de registros mayores en cortos períodos.

La advertencia alcanzará este jueves a las provincias de Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Salta, San Juan y Mendoza.

En San Juan y Mendoza, se espera que las tormentas impacten hacia el final de la jornada, mientras que en las provincias del norte se sentirán hacia el mediodía.

Ante la posibilidad de estos fenómenos climáticos, el organismo meteorológico recomendó no sacar la basura y retirar objetos que obstruyan desagües, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles o postes de electricidad, no permanecer en playas, ríos o piletas durante tormentas eléctricas, mantenerse informado a través de los canales oficiales y preparar una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos y teléfono.

Para el viernes, el alerta en este sector se reducirá a una zona de Salta y el norte de Santiago del Estero. Allí se esperan vientos de hasta 90 km/h y valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. Se espera que estas condiciones comiencen a impactar desde la mañana.

Fuertes vientos: a qué zonas afectará la alerta

A su vez, el organismo dependiente del Ministerio de Defensa emitió otra alerta es por intensos vientos que afectará a la provincia de Santa Cruz. "El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 60 km/h, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h", difundió.

Para este viernes, la zona de afectación se extenderá al sur de Mendoza, una parte del oeste de La Pampa, noroeste de Río Negro y la franja este de Neuquén, llegando a afectar la capital.

"El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h", notificó el SMN. "Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual", agregaron.

