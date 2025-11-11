Alerta en casi la mitad del país: fuertes tormentas eléctricas y vientos de 90 km/h

El SMN emitió una alerta amarilla, y advirtió la presencia de granizo e intensas precipitaciones.

Tormentas y fuertes vientos se esperan para este martes en 11 provincias del país.

Tras un lunes con cuatro provincias azotadas por fuertes tormentas durante la tarde y noche, este martes el mal clima se extenderá a otros puntos del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este martes 11 de noviembre una serie de alertas amarillas por tormentas y fuertes vientos en 11 provincias del país .

El organismo, dependiente del Ministerio de Defensa, advirtió que estos fenómenos climáticos pueden provocar daños y alteraciones temporarias en las actividades cotidianas.

Se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad. En esa línea, aclararon que en algunos casos serán "localmente fuertes, acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, caída de granizo e intensas ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h”. Además, se estima valores de que precipitación acumulada entre 15 y 50 milímetros, aunque podrían superarse de forma puntual en algunos sectores.

La alerta de nivel amarillo por tormentas rige para Entre Ríos, el sur de Santa Fe, el sur y este de Córdoba, la provincia y ciudad de Buenos Aires, el sur de San Luis, el este de Río Negro, el centro de Mendoza y La Pampa. Se espera que la tormenta impacte a partir de la tarde y continúe durante la noche.

En tanto, rige una alerta amarilla por vientos que alcanza a Neuquén, el sudoeste de Río Negro y Chubut En esas regiones se prevén vientos del sudoeste de entre 45 y 55 km/h, con ráfagas que podrían llegar también a los 90 km/h durante la tarde del martes.

Cómo seguirá el clima durante la semana

Para el miércoles 12, el SMN anticipó que el frente frío que viene provocando tormentas en el centro del país desde hace un par de días se desplazará hacia el noreste.

Afectará la mitad norte de Córdoba; gran parte de Santa Fe; la mitad norte de Entre Ríos; la mitad sureste de Santiago del Estero; la mitad sureste de Chaco; la mitad este de Formosa; y la totalidad de Corrientes y Misiones.

"El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual", detalló el SMN.

Recomendaciones del SMN para el alerta por tormentas

El SMN publica en su sitio oficial una serie de recomendaciones para evitar mayores inconvenientes frente a fenómenos meteorológicos que podrían interrumpir el normal desarrollo de las actividades diarias de una zona.

