Neuquén: impactantes imágenes de lo que dejó el temporal de lluvia y granizo

En 20 minutos quedaron calles anegadas, vecinos sin poder salir de sus hogares y aulas de la UNCo bajo una catarata de agua.

A pesar de la alerta por tormenta , los vecinos de la ciudad de Neuquén vivieron momentos de zozobras cuando la lluvia y el granizo cayeron de golpe en plena tarde. Fueron 20 minutos en los que algunas calles quedaron anegadas, al igual que aulas de la UNCo quedaron bajo una catarata de agua.

Algunos vecinos, con domicilio próximo a Independencia e Illia quedaron sin poder salir de sus hogares por la acumulación de agua en ese sector de la ciudad junto a las vías. Un río de agua quedó tras la tormenta que azotó la capital neuquina.

Según el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ), de las tormentas fuertes de la tarde, seguirán algunas tormentas aisladas por la noche en la ciudad de Neuquén y su zona de influencia.

FACIAS bajo agua

Una situación particular se vivió en la tarde de este lunes en la Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo). Al menos tres aulas fueron afectadas por las filtraciones de agua desde el techo. En una, prácticamente era una catarata.

“Facias quedó bajo agua. Las aulas 14, 15 y 24 fueron las más afectadas. El aula 24, que es parte de Facias y usa el edificio viejo de la Universidad, tenía agua. Estaba presente la decana de Facias y se lamentó porque la facultad había puesto membrana en el techo, pero la limpieza de las canaletas, al parecer, no se hicieron y le correspondía a la universidad”, dijo Sofía, una flamante egresada de Facias, que se encontraba en los pasillos de la UNCo.

Contó que esta vez se salvó un televisor del aula 15 porque las goteras fueron en otra pared, que comparte con el aula 14. Frente al barcito, en el pasillo de Humanidades también se formó una laguna.

“Todo corría hacia la salida de emergencia, que es por donde entramos por el subsuelo, y estuvieron sacando el agua con escurridores para afuera. Se levantó una tapa, porque encima la cocina está tapada, entonces no filtra el agua por el drenaje. La levantaron y escurrió todo”, describió.

Así quedaron las aulas de la FACIAS tras el temporal de lluvia y granizo

Unos estudiantes estaban rindiendo un parcial y ante esta contingencia debieron ser reacomodados en otra aula sin afectación.

"Hay un aula que quedó con 2 o 3 cm, que es la que se llovió como una catarata. Lo primero que se hizo es cortar la luz para que nadie se electrocute y apagaron la luz y el proyector", agregó la joven egresada.

NOTICIA EN DESARROLLO.-