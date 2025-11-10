Rolando Figueroa reunió a los diputados por leyes clave que tendrá que tratar la Legislatura

Dio detalles del proyecto de ley de Presupuesto, de la situación económica de la provincia y del pedido de endeudamiento para obra pública.

El gobernador Rolando Figueroa reunió este lunes a los bloques de diputados provinciales oficialistas y aliados para plantearles diversos temas de la agenda legislativa que se viene, con eje en los proyectos de ley que el Ejecutivo envió a la Cámara para su sanción.

Entre ellos, los presupuestos del propio Ejecutivo, de la Legislatura y del Poder Judicial , además de las iniciativas vinculadas con la autorización para tomar endeudamiento para obras públicas y el proyecto del bypass de Añelo.

Figueroa pidió autorización a la Legislatura para realizar dos operaciones de crédito público con organismos internacionales. Uno es para obras viales destinadas al desarrollo turístico y el otro para infraestructura urbana, por hasta 150 millones de dólares cada una

El gobernador también pretende disponer de otros 100 millones de dólares (también con destino a obra pública), incluidos en la toma de crédito del año pasado, de un monto total de 500 millones de la misma moneda.

Situación de la economía

En el encuentro, donde estuvieron presentes los ministros del gabinete provincial, Figueroa habló de la situación macro económica de la provincia y el ministro Guillermo Koenig explicó, con más detalles, el contenido del presupuesto 2026 que se envió a la Legislatura.

“Junto a los legisladores de nuestro espacio y de otros bloques con los que mantenemos diálogo permanente, compartimos una reunión para presentar el presupuesto 2026 y planificar la agenda legislativa”, indicó Figueroa en su cuenta de X.

“Se trata de un presupuesto responsable, que contempla las variables macroeconómicas nacionales y consolida el camino que venimos transitando: el desendeudamiento, mantener el equilibrio fiscal y la continuidad de un ambicioso plan de obras públicas en toda la provincia”, señaló.

El bypass de Añelo

Por otra parte, el gobierno provincial explicó los objetivos que persigue el proyecto de ley del bypass de Añelo (obra que conectará las rutas provinciales 8 y 17) y que requiere de otra autorización, en este caso al Ministerio de Infraestructura de la provincia para adherir a un fideicomisario con las empresas YPF, Vista Energy Argentina, Pluspetrol, Pan American Energy, Pampa Energía, Tecpetrol, Chevron Argentina, Phoenix Global Resources, y Total Austral, como fiduciantes; y TMF Trust Company, en su carácter de fiduciario.

Se establece que el gobierno provincial recibirá la obra concluida en carácter de donación con cargo y que el Ejecutivo deberá, a su vez, llevar adelante “los actos necesarios” para que se implemente en las rutas 8 y 17 un régimen de peaje, destinando una parte de lo recaudado al mantenimiento y otra al fideicomiso para que actúe como forma de repago.