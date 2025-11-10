El clima en Neuquén

La Mañana Rolando Figueroa

Rolando Figueroa reunió a los diputados por leyes clave que tendrá que tratar la Legislatura

Dio detalles del proyecto de ley de Presupuesto, de la situación económica de la provincia y del pedido de endeudamiento para obra pública.

Por Francisco Carnese [email protected]
Rolando Figueroa reunió este lunes a los diputados provinciales.

El gobernador Rolando Figueroa reunió este lunes a los bloques de diputados provinciales oficialistas y aliados para plantearles diversos temas de la agenda legislativa que se viene, con eje en los proyectos de ley que el Ejecutivo envió a la Cámara para su sanción.

Entre ellos, los presupuestos del propio Ejecutivo, de la Legislatura y del Poder Judicial, además de las iniciativas vinculadas con la autorización para tomar endeudamiento para obras públicas y el proyecto del bypass de Añelo.

Figueroa pidió autorización a la Legislatura para realizar dos operaciones de crédito público con organismos internacionales. Uno es para obras viales destinadas al desarrollo turístico y el otro para infraestructura urbana, por hasta 150 millones de dólares cada una

El gobernador también pretende disponer de otros 100 millones de dólares (también con destino a obra pública), incluidos en la toma de crédito del año pasado, de un monto total de 500 millones de la misma moneda.

Figueroa diputados 1

Situación de la economía

En el encuentro, donde estuvieron presentes los ministros del gabinete provincial, Figueroa habló de la situación macro económica de la provincia y el ministro Guillermo Koenig explicó, con más detalles, el contenido del presupuesto 2026 que se envió a la Legislatura.

“Junto a los legisladores de nuestro espacio y de otros bloques con los que mantenemos diálogo permanente, compartimos una reunión para presentar el presupuesto 2026 y planificar la agenda legislativa”, indicó Figueroa en su cuenta de X.

“Se trata de un presupuesto responsable, que contempla las variables macroeconómicas nacionales y consolida el camino que venimos transitando: el desendeudamiento, mantener el equilibrio fiscal y la continuidad de un ambicioso plan de obras públicas en toda la provincia”, señaló.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Rolo_Figueroa/status/1987938813314826684&partner=&hide_thread=false

El bypass de Añelo

Por otra parte, el gobierno provincial explicó los objetivos que persigue el proyecto de ley del bypass de Añelo (obra que conectará las rutas provinciales 8 y 17) y que requiere de otra autorización, en este caso al Ministerio de Infraestructura de la provincia para adherir a un fideicomisario con las empresas YPF, Vista Energy Argentina, Pluspetrol, Pan American Energy, Pampa Energía, Tecpetrol, Chevron Argentina, Phoenix Global Resources, y Total Austral, como fiduciantes; y TMF Trust Company, en su carácter de fiduciario.

Se establece que el gobierno provincial recibirá la obra concluida en carácter de donación con cargo y que el Ejecutivo deberá, a su vez, llevar adelante “los actos necesarios” para que se implemente en las rutas 8 y 17 un régimen de peaje, destinando una parte de lo recaudado al mantenimiento y otra al fideicomiso para que actúe como forma de repago.

