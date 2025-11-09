El anuncio de Rolando Figueroa sobre movimientos en su gabinete: quién entra y quién se va

El gobernador anunció el cambio por las redes sociales. Leticia Esteves ocupará un lugar fundamental en el desarrollo económico de Neuquén.

El gobernador Rolando Figueroa anunció este domingo un nuevo cambio en su gabinete provincial , algo que se había anunciado antes de las elecciones legislativas en la provincia de Neuquén y que en estos días comenzaron a oficializarse los nombres de los novimientos.

La actual secretaria de Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves , será la nueva ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén.

La confirmación llegó directamente desde la cuenta oficial del mandatario en la red social X (ex Twitter) , donde adelantó el anuncio de los cambios.

“La secretaria de Ambiente y Recursos Naturales, @LetiEstevesNqn, va a conducir el nuevo Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales. Quiero agradecer la extraordinaria labor realizada por Gustavo Fernández Capiet en el @minturismo, quien asumirá al frente de @neuquentur, empresa que también potenciaremos”.

Rolando Figueroa: la salida de un ministro para ser parte de NeuquénTur

De esta manera, Figueroa no solo oficializó la salida de Gustavo Fernández Capiet del Ministerio de Turismo, sino que también anticipó una reestructuración del área, al fusionarla con el área de Ambiente y Recursos Naturales bajo una sola conducción.

La designación de Esteves, una dirigente con trayectoria política y presidenta dele PRO de Neuquén (el partido madre del expresidente Mauricio Macri) y experiencia en temas ambientales, se enmarca dentro de los cambios que Figueroa había anticipado después de las elecciones legislativas, cuando adelantó que habría “ajustes en el gabinete” para fortalecer su gestión en la segunda etapa de gobierno.

Rolando Figueroa y Leticia Estevesnuevo.jpg Rolando Figueroa y la secretaria de Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves quien asumirá como ministra.

Con esta decisión, el gobernador busca darle mayor integración a las políticas ambientales y turísticas, dos ejes estratégicos para el desarrollo provincial.

Fernández Capiet, por su parte, continuará vinculado al sector turístico, ya que asumirá la presidencia de Neuquentur, la empresa estatal encargada de la promoción del destino Neuquén.

Las felicitaciones por el cambio de gabinete y la asunción de Leticia Esteves como ministra no tardaron en llegar. el primero fue precisamente Fernández Capiet quien la felicitó.

¿Qué pasará con Sergio Sciacchitano?

Lo que aún no se sabe al o al menos no fue anunciado oficialmente, es que pasará con quien presidía hasta este domingo NeuquenTur, Sergio Sciacchitano.

Desde el entorno gubernamental interpretan el movimiento como parte de una renovación interna planificada, más que como un cambio abrupto, y aseguran que en los próximos días podrían oficializarse otros retoques en el gabinete.

"Hoy quiero felicitar a @leti_esteves por asumir como nueva ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de la provincia del Neuquén", sostuvo quien Fernández Capiet.

Y acotó: El turismo es una de las principales fuentes de desarrollo para nuestras comunidades: genera empleo, impulsa la economía local y pone en valor la belleza natural y cultural de cada rincón de la provincia. Con su compromiso y trabajo confio en que seguiremos trabajando en equipo para continuar fortaleciendo el turismo con identidad neuquina".

También la ministra y senadora electa, Julieta Corroza, se refirió a los cambios. ¡Felicitaciones @LetiEstevesNqn! Mujer comprometida, trabajadora y con una profunda convicción por este modelo de gobierno que construye oportunidades para todos los neuquinos".