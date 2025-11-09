ARCA subasta bicicletas mountain bike desde $50 mil: ¿cómo participar?

La subasta se realizará de forma online a través del portal Subastas Banco Ciudad y podrán participar todas las personas mayores de edad.

El próximo 20 de noviembre de 2025, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) llevará a cabo una subasta online en la que se ofrecerán alrededor de veinte bicicletas mountain bike desde los $50.000 . Los rodados fueron incautados por la Dirección General de Aduanas (DGA) y ahora podrán ser adquiridos por el público general a través del sitio oficial de Banco Ciudad .

El lote principal está compuesto por bicicletas de montaña de distintas marcas y modelos. Gran parte de la mercadería corresponde a rodados de gama media y alta, incautadas por irregularidades en su ingreso al país.

La medida quedó oficializada a través de la Disposición 78/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial de la Nación.

Según el texto publicado, se autoriza “la venta total de las mercaderías (...) en el estado en que se encuentran y exhiben con la debida antelación, y bajo modalidad electrónica, de acuerdo al valor base y con las observaciones que en cada caso se indican”.

subasta-bicicletas

Esto significa que las bicicletas serán rematadas en su condición actual, sin que se realicen modificaciones ni reparaciones previas a la venta. Los interesados podrán consultar el listado completo de modelos y precios base antes de la fecha del evento. Además, los compradores deben tener en cuenta que las mercaderías se rematarán en el estado en que se encuentran, sin posibilidad de reclamos por defectos o deterioros no advertidos.

Cómo anotarse en la subasta

La subasta se lleva a cabo a través del portal digital Subastas Banco Ciudad. En el sitio, estarán disponibles los términos y condiciones, junto con el catálogo completo de las bicicletas y demás mercaderías incluidas en el anexo de la disposición.

Cabe destacar que, todavía hay tiempo para incribirse a la subasta que se realizará el próximo jueves 13 de noviembre que incluye parlantes, Playstation y estéreos para auto desde $15.000. El tiempo límite para anotarse es el 11 de noviembre.

Bicicletas mountain bike

Requisitos

El proceso es simple y totalmente digital. Para participar, es necesario:

Registrarse en el portal de autogestión del Banco Ciudad.

Suscribirse a la subasta elegida antes del cierre de inscripción (uno o dos días antes del evento).

En algunos casos, se solicita una transferencia de caución para validar la participación.

Una vez habilitados, los usuarios podrán realizar ofertas en tiempo real durante el desarrollo del remate.

Todos los productos que subastará el ARCA

Entre los productos más destacados figuran:

Nueve parlantes de distintas marcas: desde $ 15.000

Tres cámaras de fotos instantáneas Fujifilm: desde $ 15.000

Cuatro juegos de parlantes Pioneer: desde $ 20.000

30 parlantes JBL: desde $ 35.000

13 amplificadores Soundigital: $ 30.000

21 amplificadores Stetsom: $ 40.000

25 artículos de marca Sony (Incluye Play Station 3 y 4): $ 96.000

3434 dispositivos de almacenamiento: $ 264.000

Equipo de audio portátil LongStar (sin caja): $ 15.000

Autoestéreos varios: $ 40.551

21 portarretratos digitales: $ 15.000

Equipos varios: $ 80.513

Todos los lotes podrán visualizarse previamente en la instancia de exhibición presencial, que tendrá lugar los días 4 y 5 de noviembre, de 9 a 12 horas, en Estrada 4, Concepción del Uruguay, provincia de Buenos Aires.