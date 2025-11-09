Robo en vivo: asaltaron a un periodista mientras hacía un movil

La inseguridad golpeó a un periodista de Mendoza que, mientras trabajaba haciendo un móvil desde la legislatura, sufrió el robo de su mochila . El Hecho quedó registrado por las cámaras de seguidad y se viralizó rápidamente. La víctima, Franco Chacón sufrió el arrebato cuando salía al aire para IP Noticias, un canal de Buenos Aires.

Las imágenes mostraban a Franco de espaldas al ingreso del edificio mientras relataba sobre una noticia. Fue en ese momento cuando, de fondo, se logra ver la mochila negra del periodista sobre las escalinatas de acceso al establecimiento.

Sin embargo, mientras él continuaba con su relato, un hombre vestido de blanco que pasó por el lugar se acercó y se la llevó , sin darse cuenta que estaba siendo registrado en vivo.

En el momento la situación paso desapercibida y Franco no notó lo que había sucedido hasta que se fue. Tras ello, hizo un video para las redes sociales de su canal, Noticias al Instante (NAI), y les contó a sus seguidores lo ocurrido: “Estaba en vivo y no sé en qué momento me han robado la mochila. La dejé cinco minutos porque estaba saliendo en vivo. Tenía mis pertenencias, cosas del laburo y demás”, precisó.

Además, dijo que el asalto ocurrió cuando estaba contando sobre la nueva multa que les van a colocar a los padres de los jóvenes que practiquen el bullying. “Estaba haciendo la nota, me pongo en la puerta de la Legislatura para hacerlo desde ahí, dejé la mochila un ratito sin darme cuenta porque estaba concentrado en el vivo, pasa este tipo y se lleva la mochila”, detalló y agradeció el accionar policial que lo asistió tras el robo.

Hasta el momento no lograron identificar al ladrón ni pudieron recuperar las pertenencias del periodista.

Delincuentes armados asaltan al streamer Tiny mientras transmitía

El streamer Thomas Medrano, conocido en las redes como "Tiny", y su novia menor de edad sufrieron un violento robo mientras caminaban por la ciudad de Mar del Plata. El ataque ocurrió en la tarde del miércoles, cuando delincuentes en motocicleta los interceptaron mientras el joven realizaba una transmisión en vivo. La secuencia quedó registrada en la emisión, lo que provocó su rápida difusión en las redes sociales.

El hecho tuvo lugar en el mes de febrero de este año en la zona de Punta Mogotes, específicamente en la intersección de las calles Nápoles y Acevedo, cerca de la avenida De los Trabajadores. Tiny explicó en una entrevista que el asalto sucedió mientras regresaban de hacer unas compras. Tanto él como su pareja estaban en la vía pública cuando fueron sorprendidos por los ladrones, quienes actuaron con armas de fuego para intimidarlos y despojarlos de sus pertenencias.

Antes del incidente, el streamer había iniciado una transmisión en vivo desde la casa que había alquilado junto a la familia de su novia. Al salir para hacer un mandado, continuó transmitiendo su recorrido sin imaginar que minutos después se convertiría en víctima de un robo. Durante el trayecto de regreso, fueron abordados por los delincuentes, quienes se movilizaban en una motocicleta de gran cilindrada.

Uno de los asaltantes, que se encontraba en la parte trasera del vehículo, apuntó a la pareja con un arma y exigió que entregaran sus pertenencias. Sin oponer resistencia, Tiny le dio su teléfono celular, un iPhone 13 mini de color rosa con funda gris. Tras concretar el robo, los delincuentes emprendieron la huida sin llevarse ningún objeto de la novia del joven. A pesar del susto, la adolescente no sufrió daños y se encuentra en buen estado. En declaraciones posteriores, el streamer manifestó su alivio porque el episodio no tuvo consecuencias físicas para ninguno de los dos.