Extraña e inconsciente práctica de jóvenes que caminan por los arcos del puente carretero

Un vecino los fotografió durante la madrugada de este domingo. Afirman que sucede todos los fines de semana. Las consecuencias de una caída podrían ser fatales.

Gravísimo riesgo: dos muchachos se suben a los arcos del puente viejo y se van camionando hacia Neuquén. Vecinos afirman que sucede todos los fines de semana.

La imagen es reiterativa, pero no deja de preocupar: jóvenes que suben a los arcos del antiguo puente carretero y así se van caminando para el lado de Neuquén.

Se trata de una conducta que involucra un enorme peligro para ellos, ya que se desplazan a varios metros de altura en las partes más elevadas. Una caía tendría consecuencias fatales . Podría ser contra el pavimento , el río Neuquén que corre abajo o la isla que se encuentra entre los dos principales brazos del torrente.

Un vecino de uno de los barrios de la costa, en Cipolletti, observó durante la madrugada de este domingo a dos muchachos que realizaban la riesgosa “hazaña”, que estaría motivada en la necesidad de demostrar heroísmo u otros motivos desconocidos.

Pibes sobre el puente 3

Presumen que venían de un boliche bailable ubicado en inmediaciones de la rotonda de las rutas nacionales 22 y 151, donde el sábado por la madrugada apedrearon patrullero y tras una persecución uno de los vehículos policiales se estrelló contra un poste en la vecina capital.

Caminata en el puente: ¿Todos los fines de semana?

Los vecinos aseguran que todos los fines de semana se trepan a lo más alto del puente y se van caminando hacia Neuquén. Cuentan que van a las risotadas y a los gritos, alentándose y desafiándose. Por el estado que muestran creen lo hacen en estado de ebriedad o bajo el efecto de las drogas. O ambos.

De hecho en varias oportunidades los incidentes quedaron reflejados en las noticias. Incluso hasta circularon videos en las redes sociales y se supone que las publicaciones las realizaron los propios protagonistas.

El choque del patrullero

El boliche ubicado en la rotonda cipoleña ha sido escenario de varios hechos violentos. El sábado por la madrugada se desató una pelea entre jóvenes, por lo que alertaron a la policía. Un patrullero fue al lugar con policías para que frenar el tumulto, pero cuando llegaron fueron recibidos con piedras que dañaron el parabrisas del vehículo de la fuerza. Los atacantes luego se subieron a un auto y escaparon a toda velocidad hacia la capital neuquina.

Choque policía en Nqn

Por esta razón pidieron refuerzos y concurrió un segundo patrullero, en el que iniciaron la persecución de los prófugos. Sin embargo tras pasar el puente y a poco de entrar en territorio neuquino, el rodado policial -un Fiat Cronos de los últimos incorporados a la flota oficial- se estrelló contra una columna de alumbrado público.

Como consecuencia fuerte impacto, dos integrantes de la Policía fueron derivados al Hospital de Cipolletti para recibir asistencia médica por las heridas. Por otro lado, el rodado sufrió importantes daños materiales en la zona del capó, tren delantero, radiador, electro y motor.