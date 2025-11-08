Qué es Amazon Bazaar: la propuesta que llega a Argentina para competir con Temu y Shein

Amazon anunció la llegada a Argentina de Amazon Bazaar , una aplicación independiente de su tienda principal que ofrece productos a precios bajos, la mayoría por menos de 10 dólares. Funcionará únicamente desde dispositivos móviles y apunta a competir con Temu y Shein .

Con presencia en 14 países —con Argentina como su más reciente incorporación—, Amazon Bazaar (conocida en otros lugares como Amazon Haul), desembarca en el país tras su debut en México. Según informó la compañía, la aplicación ofrece una amplia variedad de productos de moda, hogar y estilo de vida, la mayoría con precios que no superan los 14.000 pesos argentinos.

Los usuarios pueden ingresar con su cuenta habitual de Amazon, y las compras que superen el monto mínimo establecido contarán con envío gratuito , mientras que los pedidos menores tendrán un cargo estándar . El beneficio de envío gratuito aplica a las compras superiores a 100 dólares realizadas en la tienda estadounidense y habilitadas para despacho hacia Argentina. En esos casos, se aplica una tarifa fija de 5 dólares por envío, además de los aranceles de importación , que varían entre el 24% y el 32% , según si el pedido excede o no los 400 dólares .

En esta nueva plataforma, Amazon destaca que la mayoría de los productos tienen un valor inferior a 13.500 pesos, y algunos pueden encontrarse desde 2.750 pesos. Además, los nuevos usuarios acceden a un 50% de descuento en su primera compra, mientras que todos los clientes obtienen beneficios adicionales al aumentar la cantidad de productos que agregan a sus carritos. En cuando a la demora en las entregas, las mismas suelen concretarse en un plazo máximo de dos semanas o incluso menos.

El lanzamiento se produce en un contexto en el que Mercado Libre ya ofrece desde hace casi un año compras internacionales con modalidad courier, mientras enfrenta la creciente competencia de plataformas chinas como Shein y Temu. En este escenario, Juan Martín de la Serna, presidente de Mercado Libre Argentina, reclamó recientemente la necesidad de contar con un "marco regulatorio que sea igual para todos los que compitan”.

Cuál es el límite de ARCA para compras en el exterior

Cuando se realiza una compra en una tienda online del exterior, el paquete puede ingresar al país por dos vías distintas: a través de correos privados o courier (FedEx, DHL, UPS), que suelen ser muy rápidos pero bastante costosos, o mediante el correo estatal (Correo Argentino), una opción mucho más económica pero con una extensa demora. Cada mecanismo tiene su régimen con sus propias reglas y requisitos.

Para courier:

Se necesita tener CUIT

Cada envío no puede superar los 3.000 dólares , incluyendo el o los productos comprados, el flete y el seguro.

, incluyendo el o los productos comprados, el flete y el seguro. Se pagarán impuestos a partir de los 400 dólares de valor de cada envío. Si la compra está por debajo de este límite, sólo se abonará el IVA.

En todos los casos se tendrá que pagar una tasa de Correo.

No se podrá superar los 50 kg por paquete.

Cada persona está habilitada a realizar hasta cinco compras por año calendario.

Cada envío deberá estar conformado por hasta 3 unidades de la misma especie.

El o los productos comprados no podrán tener fin comercial.

Puerta a puerta por Correo Argentino