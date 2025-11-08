Cinco Saltos: un extrabajador municipal facturó $100 millones en contratos que despiertan sospechas

Tiene solo 22 años y alquila vehículos y maquinarias al Municipio. Ninguno de los rodados está a su nombre. Hay una denuncia en ARCA.

Tiene 22 años y le bastaron apenas siete meses para pasar de empleado municipal a empresario y facturarle casi 100 millones de pesos al gobierno que lo había contratado. Los contratos encendieron alarmas dentro y fuera de la Muni y se investiga si hay delitos contra la administración pública.

El caso fue revelado por el Tribunal de Cuentas del Municipio de Cinco Saltos , pero ya trascendió al Municipio. Un particular denunció los contratos ante ARCA para que el organismo nacional investigue si hubo evasión impositiva. Omar Torres, integrante del Tribunal de Cuentas, aseguró que en la documentación del Municipio hay inconsistencias y considera que se trata de un hecho de corrupción .

Lo contratos fueron por el alquiler de " una camioneta, dos camiones, una minicargadora Bobcat con operario y un martillo rotopercutor ", informó el integrante del órgano de control. En el Tribunal dudan que el exempleado sea el propietario de lo vehículos y ya confirmaron que la camioneta no le pertenece.

"Factura por el alquiler de una camioneta Ford Ecosport que está registrada a nombre de otra persona, de Rincón de Los Sauces. Él la tiene en comodato por lo que no podría usarla para facturar y el Municipio no debió contratarla", dijo el funcionario a FM Seny.

hospital cinco saltos (1) En Cinco Saltos investigan millonarias contrataciones a un extrabajador municipal.

Según la investigación del Tribunal de Cuentas el empresasrio fue empleado municipal entre julio de 2024 y febrero de 2025. "En marzo se da de alta como monotributista y desde abril le facturó a la Municipalidad más de $98 millones de pesos de los cuales le pagaron unos $33 millones en concepto de alquileres", dijo Torres.

Cómo obtuvo los vehículos y cómo se dio el vínculo con el Municipio son dos de los interrogantes que intenta descifrar el Tribunal. El organismo de control interno advirtió que el alquiler de la camioneta se firmó "cuando todavía era empelado" lo que supone "una falta de ética".

En ese contexto de sospechas, se recordó que el Municipio contrató para la realización de una fiesta a una productora sin ningún tipo de experiencia que emitió las primeras facturas de su historia al gobierno de Cinco Saltos por varios millones de pesos.

"Hay resoluciones inconsistentes, y otras ocultas. Hoy no sabemos si esos vehículos realmente trabajan o trabajaron en la Municipalidad. Lo que sí sabemos es que los vehículos no están a nombre del joven emprendedor monotributista a quien también le pagaron por unos trabajos de desmalezamiento cerca de $800.000", detalló Torres.

El extrabajador municipal, ¿cómplice o víctima?

El monotributista no fue identificado públicamente por el Tribunal de Cuentas porque, hasta ahora, no está claro su rol en las contrataciones del Municipio. "Tengo serias dudas que ese chico sepa lo que está pasando, porque según me contaron es de un perfil muy humilde, tanto él cómo su familia y que no tenían esos bienes que presuntamente alquila. Acá huele a un caso de "prestanombre" o "robanombre"".

Ya existe una denuncia en ARCA con el N°434058 realizada por un particular para que se comience a investigar este tema y se descubra quien está atrás del nombre y perfil fiscal de ese joven.

"Esto no es un chisme, porque están las resoluciones, pero no lo quisimos denunciar antes de las elecciones porque iban a intentar minimizarlo insinuando que era por la campaña, así que decidimos hacerlo público ahora y si bien esperamos que la Justicia y ARCA hagan sus actuaciones, nos interesa mucho mas que los vecinos sepan lo que pasa mientras el intendente (Enrique Rossi) hace sus TikTok diciendo que Cinco Saltos crece", concluyó Torres.