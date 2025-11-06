La conmovedora reflexión de una mujer que vivió de cerca el accidente fatal de la Ruta 151

Días pasados, una joven de Cinco Saltos perdió la vida en un choque múltiple. Una vecina que también sufrió el siniestro difundió un dramático mensaje.

Otra seguidilla de accidentes tiñó de sangre la Ruta 151 en la última semana. Como saldo de distintos siniestros, una mujer perdió la vida y otra resultó gravemente herida en, al menos, los dos choques más graves que conmocionaron a la región.

En ese patético escenario, ahora una vecina que vivió de cerca una de esas violentas colisiones hizo pública una conmovedora reflexión .

Si bien lo efectuó desde el anonimato enviando su emotivo texto a los medios de comunicación, todo parece indicar que se trataría de la colisión múltiple en la que falleció una joven de 31 años .

Cabe recordar que el luctuoso hecho tuvo lugar entre Contralmirante Cordero y Barda del Medio y las autoridades identificaron a la persona fallecida como Pamela Estefanía Quintana.

De acuerdo a la investigación, la víctima conducía un manejaba un Volkswagen Bora que impactó de frente con un camión. También participaron del accidente una moto y otro vehículo.

Una de las hipótesis señala que la víctima realizó una maniobra evasiva, presumiblemente para no impactar contra la moto.

Textual: El desgarrador mensaje de una vecina que estuvo en el accidente

"Sé perfectamente que esto no cambiará nada pero me gustaría que de alguna manera sirva para concientizar, al menos un poco.

Todos sabemos y somos conscientes de lo peligrosas que están las rutas, yo estaba yendo a buscar la comida para compartir un rato con mi familia. ¿Y si no volvía? ¿Y si mi papá o mi mamá no me veían nunca más? ¿Y si mi pareja no me podía dar un último beso, ni mis hermanos un abrazo?

Solo les quiero recordar que nunca salgan de su casa sin decirle a su papá, a su mamá, hermanos, pareja o hijos cuanto los aman. Que disfruten todos los momentos que pasan con sus seres queridos, porque cuando esta clase de cosas te pasan frente a los ojos te replanteas muchas cosas.

Doy gracias a Dios de estar bien, pero también lamento mucho la pérdida de una vida que no conocía pero que la sentí muy de cerca después de ver tantas cosas.

Envío mi más sentido pésame a la familia y enorme abrazo en este momento tan difícil.

Cuídense mucho, salimos todos los días y a veces no sabemos si volvemos."

También se accidentó en la Ruta 151 y lucha por su vida

Carla Fernández había iniciado minutos antes uno de sus dos viajes semanales al Alto Valle (en esta oportunidad Cipolletti) para cumplir tareas en una empresa. Es una nutricionista muy conocida y estimada en Catriel y en toda la región.

accidente ruta 151 Una joven nutricionista sufrió la peor parte en el accidente en la ruta 151.

Tiene apenas 34 años, el destino le jugó una muy mala pasada en la temida Ruta 151 y hoy sus seres queridos rezan para que pueda superar este duro trance. Manejaba un Toyota Etios cuando fue chocada de manera frontal por un Citroën Picasso que transitaba fuera de control y lucha por su vida.

Madre de dos pequeños hijos e incansable trabajadora, sufrió según el parte médico oficial, múltiples fracturas en piernas, cadera y coxis, además de una hemorragia interna. Está internada en grave estado.