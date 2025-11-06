Impresionante operativo en la casa de una acumuladora "en completo estado de abandono"

Lo realizó la Municipalidad esta mañana en el barrio Villa Florencia. Había ropa, basura y plantas recolectados durante al menos 10 años.

En un nuevo operativo de la subsecretaría de Limpieza Urbana, la Municipalidad de Neuquén intervino esta mañana ante una preocupante situación en la que vivía una anciana del barrio Villa Florencia con el síndrome de Diógenes y en estado de abandono.

Cristian Haspert, a cargo del área, relató que este jueves debieron intervenir en una vivienda, ubicada en la calle Ceferino Namuncurá, debido una situación de acumulación de una mujer de 80 años: “Fuimos convocados por el SIEN (Sistema Integral de Emergencias de Neuquén) después que el día jueves la propietaria fuera trasladada al hospital por denuncia de los vecinos”.

El funcionario comentó que en la vivienda se visualizaba acumulación de residuos, ropa, basura y plantas recolectados durante al menos 10 años . “Esto desde la calle no puede observarse, pero sí está en su patio, en el interior y en la parte trasera de la casa. Sus vecinos son los que se preocuparon por el estado de salud de esta abuela y luego por los olores, los roedores, la cantidad de árboles y leña que hay”, explicó Haspert.

El subsecretario lamentó la gravedad de la situación de la mujer, que tampoco contaba con servicios esenciales de gas y luz y, según señalaron, vivía en un completo estado de abandono. Resaltó que el ingreso a la vivienda se hizo mediante un permiso judicial que habilita al municipio a limpiar toda la propiedad y retirar la basura. En cuanto a la dueña, manifestó que fue trasladada al hospital y que, posteriormente, evaluarían derivarla al área de Salud Mental para un tratamiento.

“La subsecretaría de Limpieza Urbana, como siempre, está a disposición con todo este equipo de personas, maquinaria, hidrolavadoras y esperamos que la mujer tenga una pronta recuperación y que pueda volver a su casa”, finalizó Haspert.

En imágenes: así fue el operativo

Así estaba la casa de una acumuladora en el barrio Villa Florencia

SFP Limpieza Urbana en casa de Acumuladora en Ceferino namuncura 1050 aprox (4) Sebastián Fariña Petersen

