Impactante: un colectivo embistió en plena avenida a un hombre de 84 años

El accidente ocurrió este miércoles y fue captado por las cámaras de seguridad de lugar. El hombre tuvo que ser hospitalizado. Imágenes sensibles.

Un dramático accidente ocurrió este miércoles al mediodía sobre la avenida Rafael Núñez al 4700, en la zona norte de Córdoba capital , cuando un hombre de 84 años fue atropellado por un colectivo urbano mientras cruzaba la calle con ayuda de su bastón.

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del barrio Cerro de las Rosas, en la zona norte de la ciudad de Córdoba. En el mismo video se observa al anciano intentando llegar a la avenida central cuando una unidad de la línea 17 de la empresa Coniferal lo embistió de frente, sin alcanzar a frenar a tiempo.

El colectivo, conducido por un hombre de 55 años, transportaba unos 60 pasajeros, ninguno de los cuales resultó herido . De inmediato, un servicio de emergencias acudió al lugar y trasladó al peatón al Hospital Italiano, donde fue diagnosticado con traumatismos en una pierna y en el cráneo.

Un colectivo embistió en plena avenida a un hombre de 84 años

Posteriormente, el hombre fue derivado a la Clínica Chutro, donde permanece internado en sala común, estable y con suturas leves en la cabeza y la pierna izquierda, según confirmaron fuentes médicas.

Las autoridades policiales analizan las circunstancias del hecho para determinar si el colectivo cruzó con luz verde o si hubo una maniobra indebida del conductor.

Cómo se encuentra el hombre tras el brutal accidente

El director del centro de salud informó este 6 de noviembre que el paciente continúa internado en terapia intensiva bajo control neurológico. "Está lúcido, con signos vitales estables, sin daño neurológico y mueve todas las extremidades", precisó en diálogo con El Doce, y añadió que se espera una evolución favorable en los próximos días.

Por su parte, el jefe de tráfico de Coniferal, Miguel Toloza, señaló que el chofer del colectivo está profundamente conmocionado por lo ocurrido. Además, indicó que la empresa acompaña al conductor y se encuentra analizando las imágenes y recolectando testimonios para determinar los pasos a seguir.

colectivo cordoba

Toloza también aclaró que la unidad de transporte circulaba a 33 km/h unos 100 metros antes del siniestro, y que en el momento del impacto lo hacía a unos 15 km/h. "El colectivo no iba rápido. El conductor frenó en tiempo y forma, pero al tratarse de una unidad de gran porte, el roce provocó la caída del hombre", concluyó.

El estremecedor relato de un sobreviviente del brutal choque del micro

El trágico accidente entre un micro y un colectivo, que dejó nueve muertos en Campo Viera, en la provincia de Misiones, sigue siendo investigado para determinar sus causas. Mientras los peritos analizan los restos del colectivo y del automóvil que lo embistió, un sobreviviente relató el momento en que luchó por su vida entre los restos del vehículo hundido en el arroyo.

El siniestro ocurrió el pasado domingo 26 por la madrugada, cuando un Ford Focus que circulaba en sentido contrario impactó de frente contra un colectivo de larga distancia. El micro perdió el control y cayó al arroyo El Yerbal, en una zona cercana a Campo Viera. La violencia del impacto provocó nueve muertes y dejó varios heridos de gravedad.

"Me prendí por una rama y me arrastré hacia la orilla", dijo Juan José Cuevas, un joven de 20 años que continúa internado en el Hospital Ramón Madariaga de Posadas. Su testimonio refleja el horror y también la fuerza con la que logró escapar.