El estremecedor relato de un sobreviviente del brutal choque del micro que dejó 9 muertos

Juan José tiene 20 años, perdió a su amigo en el accidente y contó - aún sin poder creerlo - cómo logró salir del colectivo, que lo estaba aplastando. Hay más de 20 heridos.

El trágico accidente entre un micro y un colectivo, que dejó nueve muertos en Campo Viera , en la provincia de Misiones, sigue siendo investigado para determinar sus causas. Mientras los peritos analizan los restos del colectivo y del automóvil que lo embistió, un sobreviviente relató el momento en que luchó por su vida entre los restos del vehículo hundido en el arroyo .

El siniestro ocurrió el domingo por la madrugada , cuando un Ford Focus que circulaba en sentido contrario impactó de frente contra un colectivo de larga distancia . El micro perdió el control y cayó al arroyo El Yerbal , en una zona cercana a Campo Viera. La violencia del impacto provocó nueve muertes y dejó varios heridos de gravedad.

“Me prendí por una rama y me arrastré hacia la orilla” , dijo Juan José Cuevas , un joven de 20 años que continúa internado en el Hospital Ramón Madariaga de Posadas. Su testimonio refleja el horror y también la fuerza con la que logró escapar.

CHOQUE AUTO MISIONES

Cuevas es oriundo de El Dorado, y viajaba en el colectivo junto a su amigo Jonás Dávalos, una de las víctimas fatales. Según relató su tío, Sergio Cuevas, el joven recordó que quedó aplastado por una parte del colectivo, pero logró liberarse en medio del caos. “No sabe cómo hizo, pero tiró con todas sus fuerzas, salió del agua y se arrastró hasta la orilla”, contó el familiar en diálogo con Radioactiva 100.7.

El joven se aferró a una rama para no ser arrastrado por la corriente. “Se arrastró por las ganas de vivir. Por el dolor que sentía, se le adormeció el cuerpo entero”, agregó.

“Llegó a la orilla, pidió ayuda y se desmayó”

De acuerdo con el relato de su familia, Cuevas llegó hasta la orilla con múltiples fracturas y un fuerte golpe en la zona lumbar. “Una rama le pegó en la cintura y le provocó un astillamiento en el lumbosacro, además de un sangrado abdominal”, explicó Sergio. Los médicos lograron controlar la hemorragia y destacaron su evolución favorable.

micro misiones Familiares del sobreviviente siguen de cerca su evolución en el Hospital Ramón Madariaga de Posadas, donde permanece internado con fracturas y golpes.

El joven alcanzó a pedir ayuda antes de desvanecerse. “Vio unas luces que se acercaban, vio un bulto y se desmayó”, detalló su tío. Después fue rescatado por personal de emergencias y trasladado al hospital, donde permanece bajo observación.

“Ayer pudimos entrar de a uno a verlo. Está lúcido y se acuerda de todo, aunque sigue con dolores fuertes”, dijo Sergio. Agregó que los médicos le colocaron un corset metálico para estabilizar su columna. “Tiene escoriaciones, fractura de peroné y tobillo, y un golpe en el pulmón derecho, pero respira por sí mismo.”

Viaje universitario y una tragedia inesperada

Los jóvenes viajaban desde Oberá hacia Eldorado luego de reinscribirse en la facultad. Habían compartido una comida antes de emprender el regreso, sin saber que la ruta se convertiría en escenario de una tragedia.

“Eran amigos inseparables, vivían todo el tiempo juntos. Volvían porque iban a ser fiscales de mesa, por eso tomaron ese colectivo”, relató el tío del sobreviviente.

micro-misiones El sobreviviente del choque en Misiones, Juan José Cuevas, contó que logró salir del micro al aferrarse a una rama y arrastrarse hasta la orilla.

El conductor del Ford Focus que provocó el choque con el colectivo fue sometido a peritajes y dio positivo en alcoholemia, confirmando que estaba ebrio al momento del impacto. Las autoridades judiciales avanzan con la causa por homicidio culposo agravado, mientras los familiares de las víctimas reclaman justicia.