Temporada en San Martín de Los Andes: mantendrán los mismos precios que el último verano

El turismo en la localidad cordillerana está golpeado tras un invierno con un tipo de cambio desfavorable y poca nieve. Enterate de las promos para el verano.

Las empresas hoteleras y gastronómicas de San Martín de Los Andes preparan promociones apuntando a la temporada alta del verano 2025-2026. Como medida paliativa y tras un invierno regular, además de descuentos y promociones, mantendrán los precios del verano 2024-2025.

Atribuyen la falta de ocupación de los últimos meses a factores externos e inmanejables, como la falta de nieve y el tipo de cambio poco competitivo con respecto a destinos internacionales.

La presidenta de la Asociación Hotelera Gastronómica de San Martín de los Andes ( AHGSMA ), Gabriela Valencia, afirmó en diálogo con La Red que el hecho de que Argentina esté más caro que otros países golpea fuertemente al turismo local. "Un destino internacional con un dólar barato se lleva mucha gente, muchos visitantes", afirmó.

San Martín de los Andes, el principal destino turístico de la provincia, perdió más de 30 mil plazas hoteleras en un año. San Martín de los Andes, espera miles de turistas para este verano.

Agregó que con esta realidad, el turismo local no es llamativo para el visitante extranjero y "no es atractivo, tampoco, para un segmento del mercado nacional, que se va afuera". "Tuvimos una muy mala temporada de invierno", dijo.

Sin embargo, el sector turístico de la localidad cordillerana toma medidas para poder contener el turismo interno. "Tenemos la posibilidad de seguir trabajando en la promoción, de mantener nuestros precios. Los que se manejan para este verano son los mismos que se manejaban para el verano pasado. Esto significa que nos acomodamos a la realidad de la promoción y estamos ávidos de recibir visitantes", contó Valencia.

La apuesta al turismo nacional en verano

"En verano, sobre todo, nos caracterizamos por tener un público más nacional que extranjero y, por supuesto, apuntamos a ese segmento", contó la presidenta.

Para paliar la mala temporada, el sector empresario ha trabajado en conjunto con el estado provincial y la municipalidad. "Desde NeuquénTur y desde la Secretaría de Turismo de San Martín se trabajó y nosotros como asociación hotelera acompañamos en cada uno de los eventos, las promociones, las ferias, porque la promoción turística es uno de los pilares en donde nosotros podemos trabajar y hacer foco para aumentar esa captación y ese público que nos visita en el verano".

verano san martín de los andes Federico Soto

Otro de los pilares, según contó, es la cuestión de los precios "que es algo que también nosotros podemos manejar, hacer promociones, hacer descuentos".

Explicó que esas promociones se hacen achicando el margen de facturación, de ganancia, de las empresas. Agregó que ese tipo de iniciativas son necesarias porque si no son competitivos tienen menos ocupación: "nosotros tenemos un producto altamente perecedero, cama que no se vende, cama que se pierde".

El alto costo que enfrentan las empresas de turismo

Según contó Valencia, las empresas de turismo tienen altos costos operativos. "San Martín está muy caro con respecto a impuestos, está muy caro con respecto a su factura de luz", afirmó.

"También es caro para los alojamientos registrados y habilitados que ofrecen trabajo 100% registrado. Ese costo operativo nos hace competir en forma desleal con los alojamientos no registrados", expresó.

Cómo son las promociones para el verano en San Martín de Los Andes

Valencia contó de qué se tratan las promociones para el verano 2025-2026: "en este momento ya está circulando en redes. Tenemos una promoción, es un convenio que hizo la Secretaría de Turismo de San Martín de los Andes con JetSmart. Es para todos los visitantes de Argentina". Afirmó que hay un 30% de descuento en los vuelos. También contó que hay descuentos en porcentajes sobre la factura de los restaurantes y las agencias de viaje.

"En las redes de San Martín de Los Andes y en las redes de JetSmart están compartiendo esta promoción", dijo la presidenta.