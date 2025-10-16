Lanzaron una atractiva promoción para visitar San Martín de los Andes

Incluye 30% de descuento en billetes aéreos con una compañía low cost. También hay beneficios en gastronomía y alojamientos.

Con el objetivo de promover la llegada de visitantes durante la temporada baja , la secretaría de Turismo de San Martín de los Andes junto con la aerolínea JetSmart diseñaron una campaña promocional que ofrece descuentos de hasta un 30% para viajar y disfrutar de montañas, lagos y naturaleza en su máximo esplendor.

La promoción, que estará vigente desde el viernes 16 de octubre hasta el 15 de noviembre, contempla un cupón de descuento otorgado por la aerolínea para la compra de pasajes hacia el destino, utilizando el código SMA al momento de la operación.

En consonancia, los prestadores turísticos de San Martín de los Andes se sumaron a la iniciativa con atractivas propuestas y beneficios exclusivos. Respecto de los alojamientos, se podrá acceder a tres noches al precio de dos y, a la vez, habrá descuentos del 15% en gastronomía, agencias de viajes y alquiler de autos.

La cartera de turismo y los prestadores locales invitaron a turistas de todo el país a aprovechar esta oportunidad para vivir la primavera en un destino que combina naturaleza, gastronomía, aventura y descanso en un entorno único de la Patagonia.

PromoJetSmart

Promoción

Por otra parte, bajo el Plan de Promoción Internacional que NeuquénTur viene ejecutando junto con los destinos turísticos y el sector privado de la provincia, se concretaron en los últimos días tres acciones comerciales simultáneas en diversos mercados, reforzando la presencia de Neuquén en el mapa global del turismo. Estas acciones no sólo consolidan los lazos con los mercados prioritarios, sino que también abren nuevas oportunidades de negocio y visibilidad en territorios estratégicos como México y Estados Unidos.

En sintonía con el despliegue que llevó adelante Visit Argentina y Visit Buenos Aires en cuatro ferias internacionales -TTG Travel Experience (Italia), ABAV Expo (Brasil), IMEX America (Estados Unidos) y FITPAR (Paraguay)-, NeuquénTur participó de manera activa en tres de esos mercados clave, mostrando la diversidad y autenticidad de la oferta neuquina: una provincia que combina naturaleza, aventura, cultura, gastronomía y la calidez de su gente en un destino integral y federal.

image

Durante las jornadas de trabajo, se mantuvieron reuniones con operadores, agencias y compradores internacionales interesados en sumar a Neuquén dentro de sus catálogos de experiencias argentinas. Se destacaron especialmente los productos vinculados al turismo de nieve, naturaleza, enoturismo y bienestar, pilares que posicionan a la provincia como una alternativa de alto valor en la Patagonia Argentina.

El stand argentino, impulsado por el Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur), fue escenario de más de múltiples reuniones comerciales con compradores, operadores, agencias y medios de todo el mundo, donde NeuquénTur formó parte de la estrategia de promoción coordinada entre nación, provincias y sector privado.

Además, la semana próxima NeuquénTur participará del “Visit Argentina Workshop”, que se realizará el martes 21 de octubre en ciudad de México, una nueva oportunidad para presentar la oferta turística provincial ante operadores y agencias del mercado mexicano y latinoamericano. La actividad será una plataforma ideal para continuar abriendo camino en un mercado en expansión, que valora cada vez más los destinos naturales, sostenibles y auténticos.