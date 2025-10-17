Elecciones 2025: todos los candidatos que aparecen en la Boleta Única de Río Negro

Siete fuerzas políticas competirán en los comicios nacionales para renovar la representación provincial en el Congreso: 3 senadores y dos diputados nacionales.

Las elecciones 2025 en Río Negro permitirán renovar dos bancas en Diputados y tres en el Senado

Los ciudadanos de Río Negro participarán el domingo 26 de octubre de 2025 en las elecciones legislativas nacionales , en las que se renovarán bancas tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la Nación .

Por primera vez, el proceso se llevará a cabo con el nuevo sistema de Boleta Única de Papel (BUP) , que reúne todas las opciones electorales en una sola hoja. Los rionegrinos deberán marcar su elección con lapicera azul o negra en los casilleros correspondientes a senadores y diputados, doblar la boleta y depositarla en la urna.

En estas elecciones se renovarán 127 de las 257 bancas de la Cámara de Diputados . El reparto de estas bancas se hace por distrito (provincia) en base al sistema proporcional (método D’Hondt) y un umbral mínimo de participación.

También se renovarán 24 de las 72 bancas del Senado. En esta oportunidad, solo ocho distritos renovarán sus tres escaños (dos para la primera fuerza y uno para la segunda).

Congreso de la Nación.jpg

Elecciones 2025: los candidatos en Río Negro

En total, habrá siete listas en competencia, cada una con sus candidatos a senadores y diputados nacionales. Son tres escaños en el Senado y dos en la Cámara de Diputados, las que se renuevan.

La lista de Propuesta Republicana (PRO) presenta a Juan Martín y Claudia Bertora como candidatos a senadores titulares, con Julian Murillo y Liliana Pagliaricci como suplentes. En el tramo de diputados nacionales, encabezan Martina Lacour y Gastón Varela, acompañados por Fanny Santagni y Hernán Perafán como suplentes.

Por el espacio Fuerza Patria, los postulantes al Senado son Martín Soria y Ana Inés Marks, mientras que Héctor Mario Leineker y Carina Isabel Pita figuran como suplentes. Para Diputados, encabezan Adriana Serquis y Leandro Costa Brutten, seguidos por Zulma Romero y Juan Martín Palumbo como suplentes.

En tanto, la Alianza La Libertad Avanza lleva como senadores a Lorena Villaverde y Enzo Paolo Fullone, mientras que los suplentes son Viviana Sánchez y Gonzalo Barbero. En la categoría de Diputados, los principales nombres son Aníbal Tortoriello y Ailén Costa, con José Osvaldo Valla y Natalia Vega Soto como suplentes.

16 Rio Negro BUP 2025

El partido Primero Río Negro propone para el Senado a Sergio Ariel Rivero y Yolanda Mansilla, con Ubaldo Silva Vidal y Virginia Guevara como suplentes. En Diputados figuran Facundo Villalba y Gabriela Fernández, con Jorge Tolosa y Vilma Yañez como suplentes.

Por su parte, el Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad (FIT-U) lleva a Aluhe Gavuzzo y "Rafa" Maigua como candidatos a senadores, y a Paula Gramajo y Gabriel Musa como aspirantes a Diputados.

El frente Juntos Defendemos Río Negro tiene como principales candidatos a senadores a Facundo Manuel López y Andrea Confini, con Bruno Pogliano y Mabel Fanny Yauhar como suplentes. En Diputados se postulan "Juampi" Muena y María Paillapi, acompañados por Miguel Evans y Martina Posse.

Por último, el Movimiento al Socialismo (MAS) propone a Mónica Martín y Aurelio Vázquez para el Senado. En el tramo de Diputados, los candidatos titulares son Aquiles Añazco Nieto y Micaela Fernández.

La elección del 26 de octubre definirá quiénes ocuparán las bancas rionegrinas en el Congreso a partir del 10 de diciembre de 2025, fecha en la que asumirán los legisladores electos.

urna elecciones padron 1200.jpg En 2027 podría haber menos partidos políticos en Neuquén.

Debuta la Boleta Única de Papel en las elecciones 2025

Una de las grandes novedades de este proceso electoral será la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) en todo el país. Este sistema, ya utilizado en varias provincias, agrupa en una sola hoja oficial a todas las listas y candidatos habilitados.

La reforma fue sancionada mediante la Ley 27.781, con el objetivo de mejorar la transparencia y la organización del proceso electoral.

El votante deberá marcar con una lapicera el casillero correspondiente al partido o candidato elegido. Luego, doblará la boleta y la colocará en la urna. El objetivo de este cambio es reducir costos, evitar el robo de boletas y simplificar el recuento.

La Boleta Única mostrará por separado las categorías de Senadores y Diputados, con la identificación de cada lista, logo y foto de los primeros candidatos.

p04-f01-elecciones-consulta-padrones.jpg

Qué documentos son válidos para votar en las elecciones 2025

Podrán votar todos los ciudadanos mayores de 16 años que figuren en el padrón electoral y presenten un DNI válido.

Los documentos aceptados son:

DNI libreta celeste o tarjeta.

DNI tarjeta digital.

No se aceptan documentos anteriores ni fotocopias. Es importante que el DNI sea igual o posterior al que figura en el padrón.

Recomendación para los votantes en estas elecciones 2025

La Cámara Nacional Electoral aconseja consultar el padrón definitivo antes del día de la votación en www.padron.gob.ar para conocer la escuela y mesa correspondiente.

Además, se recomienda familiarizarse con el diseño de la Boleta Única antes del comicio, ya que es la primera vez que se utilizará en una elección nacional.