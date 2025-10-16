Mauricio Macri pidió diálogo tras las elecciones y recibió respaldo de Santiago Caputo

El expresidente planteó la necesidad de una nueva mayoría legislativa con consensos y llamó al Ejecutivo a convocar a todas las fuerzas políticas.

A diez días de las elecciones legislativas, el expresidente y titular del PRO, Mauricio Macri, instó al Gobierno nacional a convocar al diálogo político tras los comicios del 26 de octubre . A través de una publicación en sus redes sociales, Macri destacó el descenso de la inflación como un logro de la actual gestión, pero subrayó que el desafío inmediato es la reactivación económica. “Estamos en otra etapa, igualmente urgente”, afirmó.

Minutos después, Santiago Caputo , asesor presidencial y miembro del entorno más cercano a Javier Milei, respondió con un guiño a la propuesta. “Estamos de acuerdo, Presidente Macri. Argentina necesita una nueva mayoría reformista que empuje en el Congreso los cambios de fondo que el Presidente Milei lidera”, escribió Caputo en su cuenta oficial de X.

En su mensaje, Macri planteó que, luego de más de un año centrado en frenar la inflación, “la sociedad logró una estabilidad razonable” y ahora se abre un nuevo escenario político. “Necesitamos que después del 26 el gobierno convoque al diálogo, con humildad y honestidad”, expresó. Propuso construir una nueva mayoría en el Congreso, integrada no solo por el oficialismo, sino también por legisladores de distintas fuerzas políticas.

"Esa mayoría no estará formada solo por miembros de una misma fuerza, sino también por otros legisladores de todo el país que aportarán su visión", sostuvo Macri.

El presidente del PRO hizo especial énfasis en que este llamado busca superar la polarización y promover una hoja de ruta común, con acuerdos amplios sobre las prioridades del país. Entre ellas, destacó como central la aprobación del proyecto de Ley de Presupuesto 2026.

AHORA HAY QUE ARRANCAR y CRECER SIN PARAR



Hace menos de dos años, la prioridad más urgente para todos los argentinos era detener la inflación.



Después de importantes sacrificios (que continúan), el país alcanzó una estabilidad razonable, con una inflación de 2,1% en septiembre,… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) October 16, 2025

Reforma fiscal y crecimiento económico

Macri señaló que es necesario “mantener rigurosamente el equilibrio fiscal” y consensuar las prioridades del gasto para el próximo año. “Empecemos por lo más importante: la Ley de Presupuesto”, propuso, y ratificó que su partido está dispuesto a acompañar esa discusión parlamentaria. También subrayó la importancia de pasar del ajuste al crecimiento, e instó al oficialismo a liderar esa transición mediante acuerdos políticos.

En cuanto al rol de la oposición, sostuvo que el aporte del PRO “por sí solo es insuficiente para los cambios que hay que realizar”, y convocó a una “oposición constructiva” que se enfoque en propuestas desde todo el país. “Este es el camino que debemos recorrer, independientemente del resultado electoral”, aclaró, para despejar cualquier lectura electoralista de su propuesta.

Estamos de acuerdo, Presidente Macri. Argentina necesita una nueva mayoría reformista que empuje en el Congreso los cambios de fondo que el Presidente @JMilei lidera.

TMAP — Santi C. (@slcaputo) October 16, 2025



TMAP https://t.co/ugyhCJJ5u7 — Santi C. (@slcaputo) October 16, 2025

Esfuerzo social

El expresidente también dedicó un párrafo al impacto social del ajuste fiscal y el contexto económico, reconociendo el esfuerzo de la ciudadanía. “Los argentinos han hecho importantes sacrificios. Ahora esperan dejar atrás rápidamente el estancamiento”, señaló. Remarcó que existe una oportunidad concreta para avanzar en crecimiento si se mantiene la actual hoja de ruta.

Desde la cuenta oficial del PRO, Macri publicó además un mensaje interno dirigido a los equipos partidarios en todo el país, agradeciendo el trabajo territorial y destacando “el compromiso, la convicción y la fuerza de nuestras ideas”. Pidió sostener la esperanza en el tramo final de la campaña y reafirmó los valores de libertad, trabajo y esfuerzo como ejes del cambio.